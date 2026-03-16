Ariadna Montiel revela calendario de registro para pensión de personas con discapacidad

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció el inicio de registro para las personas con discapacidad con el fin de que las mismas puedan a la brevedad cobrar su pensión correspondiente.

En este contexto, la funcionaria apuntó que el llamado va dirigido tanto a hombres como mujeres cuya edad oscile entre 30 a 64 años de edad, pues dicho registro permitirá a nuevos beneficiarios acceder al apoyo económico.

De acuerdo a lo señalado por la encargada de la política social del país, el orden de inscripción al programa se llevará a cabo de acuerdo a un calendario específico que fue dado a conocer hoy en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Para dicha convocatoria se estará considerando la primera letra del apellido paterno, se organizará de manera alfabética, a partir de este lunes 23 y hasta el próximo viernes 27 de marzo de 2026.

Dicho registro permitirá a nuevos beneficiarios acceder al apoyo económico. Cuartoscuro

Este es el calendario:

Lunes 23: A, B, C

Lunes 23: A, B, C Martes 24: D, E, F, G, H

Miércoles 25: I, J, K, L, M

Jueves 26: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 27: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Además de ello, Montiel Reyes mencionó que si por alguna circunstancia los interesados no logran acudir entre semana, los días sábado 28 y domingo 29, la inscripción se abrirá para todas las letras.

Por último se especificó la cantidad que en su momento recibirá cada derechohabiente, la cual asciende a 3 mil 300 pesos de forma bimestral, la cual se dispersa en el mismo orden que los otros programas como la Pensión Bienestar Para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, siguiendo el calendario oficial.

fdm