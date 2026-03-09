La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 9 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 9 de marzo de 2026 desde el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 9 de marzo de 2026

8:35 Horas | Sheinbaum inaugura Hospital Oncológico para la Mujer en CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum reinauguró el hospital de La Pastora, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, que ahora será especializado en tratamiento contra el cáncer por lo que fue rebautizado como Hospital Oncológico para la Mujer.

La mandataria explicó en la reapertura del hospital que el inmueble fue construido en 2016 por la entonces jefatura delegacional de Gustavo A. Madero pero quedó en desuso y fue recuperado durante la pandemia de covid-19 para atender a pacientes de esa enfermedad y finalmente fue fue rehabilitado por el IMSS Bienestar a un costo de 200 millones de pesos.

