Confrontarnos con aliados, mala decisión: Monreal

“Es una mala idea que busquemos confrontación”, afirmó el jefe de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, al solicitar a sus compañeros de partido mantener la alianza con el PArtido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

El llamado se dio en medio de la campaña de descalificaciones que en redes se activó en contra de los legisladores del Verde y del PT por su oposición a la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum.

Yo no estoy de acuerdo, yo creo que hay que conservar la alianza política y la alianza legislativa”, dijo en respuesta a las versiones de que, ante la resistencia de ambos partidos a respaldar los cambios constitucionales, habría que romper la coalición electoral oficialista.

En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en San Lázaro llamó a entender la actual coyuntura como un desarreglo temporal, que no debe traducirse en ruptura con ellos.

Eso es lo que yo desearía que se entendiera. Es un desarreglo, un desencuentro transitorio y que podamos reconstruir los lazos de comunicación y de alianza.

Monreal aseguró que no conviene que haya una fractura en el bloque mayoritario y sostuvo que lo mejor es que los tres partidos vayan acompañados al debate de la iniciativa.

Es lo que creo que no nos conviene. Tampoco estamos en los mejores momentos para pensar que solos podemos construir el proceso de transformación. Yo creo que debemos ir acompañados”, argumentó el diputado Monreal.

RLO