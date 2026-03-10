'El Mencho' no se rindió pese a estar rodeado en Tapalpa Country Club; Defensa quería capturarlo vivo

Las fuerzas federales intentaron capturar vivo a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, durante el operativo realizado el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, sin embargo, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abrió fuego contra los militares que lo tenían rodeado, por lo que procedieron a repeler la agresión, informó el titular de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo.

En la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes en la que se dieron a conocer los resultados de la estrategia de seguridad, el general Trevilla Trejo explicó la operación que llevó a la detención y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, quien resultó herido tras el enfrentamiento con los militares involucrados en el operativo.

El titular de la Defensa indicó que en toda operación militar se dictan órdenes generales en las que se establece que todo el personal tiene que apegarse a la Ley Nacional de Uso Racional de la Fuerza, lo cual aplicó en el operativo en el fraccionamiento Country Club, donde fue ubicado El Mencho tras dar seguimiento a un hombre de confianza que llevó hasta ese lugar a una de las parejas sentimentales del capo.

El Mencho no se rindió pese a estar rodeado

Nemesio Oseguera Cervantes evitó ser capturado en una primera acción por parte de las fuerzas federales en la cabaña en la que se encontraba del fraccionamiento Country Club de Tapalapa. El líder del CJNG fue ubicado y fuerzas especiales se dirigieron hasta ese lugar en el que se dio un primer enfrentamiento con el cuerpo de seguridad del capo que derivó en la muerte de varios miembros de ambos bandos.

El Mencho aprovechó la refriega para intentar huir con dos escoltas a través de una zona boscosa, hasta donde se dirigió un segundo equipo de fuerzas especiales del Ejército compuesta por entre 13 y 14 elementos, quienes le dieron alcance y lo rodearon, a fin de detenerlo. El general Trevilla Trejo aseguró que bajo estas circunstancias se le exhortó a El Mencho entregarse, pero su respuesta fue con fuego.

"El Mencho con otros dos escoltas, estaban rodeados, se le conminó a entregarse, él hizo fuego", dijo el general y señaló que en esta agresión murió un oficial, por lo que el resto del personal de la Defensa que tenía cercado al capo accionó sus armas para defender su vida.

Cuestionado sobre por qué no se capturó vivo a un personaje tan importante como El Mencho, el titular de la Defensa aseguró que se intentó, pero ante las características del capo, él nunca se iba a rendir y entregarse a las fuerzas federales.

"Se intentó (detener vivo), pero si está muriendo nuestra gente ellos tienen todo el derecho de utilizar las armas para defenderse. Además, por las características propias de este delincuente era poco probable que él se entregara", aseguró el general Trevilla Trejo, quien agregó que muestra de ello es que El Mencho llevaba "mucho armamento".

Reproducir

vjcm