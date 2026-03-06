La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 6 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 6 de marzo de 2026 desde Zapopan, Jalisco, donde está acompañada por parte de su gabinete federal y por el gobernador Pablo Lemus Navarro.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 6 de marzo de 2026

8:09 Horas | Presentan el Plan Kukulkán para brindar seguridad para el Mundial 2026

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer el Plan Kukulkán, el cual integra la participación de más de 20 instancias federales, a fin de garantizar la seguridad para el Mundial 2026 antes, durante y después de este evento deportivo,el cual arrancará en junio.

El general Román Villalvazo detalló que como parte de este plan se aprobó la creación de tres fuerzas de tarea conjuntas, una por cada sede mundialista, así como 7 agrupamientos conjuntos uno por cada sede alterna para la concentración de selecciones para sus entrenamientos y todo esto apoyado con tres agrupamientos de defensa aérea. Agregó que en total se dispondrá de poco más de 99 mil efectivos de diversas corporaciones, incluyendo seguridad privada.

7:57 Horas | Van 890 detenidos en Jalisco por delitos de alto impacto y más de 10 toneladas de droga aseguradas

Desde el inicio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum y gracias al trabajo coordinado entre autoridades, han sido detenidas hasta el 28 de febrero 890 personas por delitos de alto impacto, además de que se han asegurado más de 10 toneladas de droga, incluyendo pastillas de fentanilo, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

García Harfuch destacó que también se decomisaron 626 armas de fuego, incluyendo más de 145 mil cartuchos, además de que elementos de la Defensa lograron desmantelar 3 narcolaboratorios destinados a la producción de drogas sintéticas.

7:46 Horas | Homicidios bajaron 47% en Jalisco

Los homicidios dolosos disminuyeron 47% en Jalisco en lo que va de la administración federal, de septiembre de 2024 a enero de 2026, informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, quien destacó que enero de este año fue el mes más bajo.

En tanto, los delitos de alto impacto bajaron 25%, al pasar de 41.93 delitos diarios en promedio a 31.58 en promedio diario y enero de 2026 fue el mes más bajo de los últimos 17 meses, destacó Marcela Figueroa.

