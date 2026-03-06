Sheinbaum inaugura plantel en el Salto de Nuevo Bachillerato Nacional

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró un nuevo plantel de Bachillerato Nacional en El Salto, Jalisco, que se suma a la estrategia del Bachillerato Nacional.

Desde El Salto, Jalisco, la Jefa del Ejecutivo anunció que en Jalisco se construirán 22 Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”.

Entonces, fíjense, iniciamos con una meta de 100 mil lugares en el país, y empezamos a construir las preparatorias: tecnológicos, ampliando tecnológicos y nuevas escuelas; y también, ahí donde hay secundaria, en la tarde preparatoria. ¿Y saben qué? Había espacio para 100 jóvenes y se inscribían 200; abríamos un espacio para 200 y se inscribían 400. Y le dije a Mario y a Tania: hay que aumentar el número de prepas. Entonces, lo aumentamos a 125 mil lugares en el país y se seguían inscribiendo más y más. Bueno, este año ya subimos la meta a 200 mil lugares en todo el país para los jóvenes mexicanos”, informó.

Ante el abandono escolar, la Mandataria federal anunció el programa “Te extrañamos en el salón”, una iniciativa para que los jóvenes que dejaron de asistir a la preparatoria regresen a clases.

Que si algún compañero de ustedes no regresa de la escuela le hablemos si una semana no llegó. Hay que ir por él hasta su casa o por ella hasta su casa, que nadie deje la escuela, se llama el programa Te extrañamos en el salón, que nadie deje la escuela”, dijo la Presidenta en el contexto de la situación de violencia en Jalisco.

Claudia Sheinbaum destacó que el Bachillerato Nacional otorgará dos certificados: el de Bachillerato General, que les permite continuar la Educación Superior; y el de Bachillerato Tecnológico, que emite un certificado técnico avalado por una institución pública de Educación Superior. Se suma a las Becas Benito Juárez, estrategias que buscan que los jóvenes terminen sus estudios.

RLO