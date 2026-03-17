Llega Plan B de reforma electoral al Senado; Mier prevé que se apruebe antes de Semana Santa

El senador Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que el Senado ya recibió el llamado Plan B de la reforma electoral, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y adelantó que sería aprobado antes de que inicie la Semana Santa el 29 de marzo.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, encabezó la recepción de la iniciativa por parte del enlace de la Secretaría de Gobernación con el Congreso de la Unión, Juan Ramiro Robledo Ruiz.

Posteriormente, Castillo informó que la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para su análisis.

Será aprobada antes de Semana Santa: Mier

En tanto, el senador Ignacio Mier aseguró que a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum no se le dará “fast track” en el Senado, sino que seguirá el trámite legislativo ordinario, analizándose en primer orden en comisiones.

Añadió que se elaborará el proyecto de dictamen para que se circule conforme al tiempo que establece el Reglamento, para pueda ser discutido por las comisiones y, una vez que se apruebe en estas instancias, se remita al Pleno y, en todo caso, pueda ser aprobada antes de Semana Santa.

Mier apuntó que esta enmienda legal es congruente con los principios de austeridad republicana, respeta el federalismo, el municipalismo y el régimen interior de los estados.

La presidenta es sensible, lo platicamos durante el fin de semana y no es la voluntad de una mayoría, es la voluntad de preservar las reglas que le dan estabilidad al sistema político mexicano”, expresó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que el Senado de la República debe tener una simetría funcional con la Cámara de Diputados e iniciar un proceso de transparencia y de racionalidad en el presupuesto que es del pueblo de México, “y al ser la cámara de origen debemos ser congruentes y consistentes”.

Reiteró que los congresos de los estados tendrán que hacer las adecuaciones para determinar conforme al número de población, la orografía y topografía de cada entidad federativa, cuántos son los regidores que integrarían cada cabildo, para mantener como un mínimo de siete para garantizar la representación de las minorías.

Aclaró que en el Congreso de la Unión no se reduce el número de integrantes, “porque esa es una voluntad de la propia soberanía de los estados”, puntualizó.

Recordó que Yucatán, Tabasco, Veracruz y el Estado de México ya hicieron reformas para ajustar y hacer funcionales sus gobiernos municipales en la integración de sus regidores y los gobiernos estatales.

¿Qué contempla la reforma electoral?

La iniciativa contempla reducir el gasto en el Congreso de la Unión, congresos estatales y ayuntamientos, y también mantiene la Consulta Ciudadana para la Revocación de Mandato

Además, la propuesta legislativa busca reducir el gasto electoral, recortar sueldos de funcionarios y ajusta la estructura de Congresos locales.

Respecto a la Revocación de Mandato al titular del Ejecutivo Federal, la iniciativa plantea que se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del periodo constitucional.

Esta consulta se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos inscritos en la lista nominal, el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio.

RLO