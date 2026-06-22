Dimos inicio al registro de aspirantes a las Coordinaciones Estatales en Morena: Ariadna Montiel

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció este lunes el inicio formal del registro de aspirantes a las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, una figura que servirá como antesala para la definición de las candidaturas con las que el partido competirá en las elecciones de 2027.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, Montiel estuvo acompañada por Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, órgano responsable de conducir el proceso interno y vigilar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el partido. Según explicó la dirigente morenista, el objetivo es fortalecer la estructura territorial del movimiento y garantizar una selección ordenada de perfiles en todo el país.

“Este proceso fortalecerá la organización y el trabajo territorial en todo el país, con reglas claras, orden y unidad, para seguir defendiendo y consolidando el proyecto de transformación que impulsa el pueblo de México”, expresó Montiel a través de sus redes sociales.

El arranque del registro marca el inicio de una de las etapas más relevantes para Morena rumbo a los comicios intermedios de 2027, en los que estarán en disputa 17 gubernaturas, además de la renovación de la Cámara de Diputados y numerosos cargos locales. Diversos actores políticos ya solicitaron licencia o anunciaron sus aspiraciones en estados como Guerrero, Chihuahua, Sonora, Michoacán, Nuevo León y Sinaloa, entre otros.

La dirigencia nacional estableció que el registro permanecerá abierto del 22 al 26 de junio, mientras que durante julio y agosto se realizarán evaluaciones y encuestas para definir a quienes encabezarán las coordinaciones estatales. Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde acordaron homologar criterios para evitar disputas internas y llegar con una estrategia unificada a la contienda electoral.

Entre las nuevas disposiciones destacan filtros más estrictos para los aspirantes. Los interesados deberán acreditar que no cuentan con antecedentes penales ni sanciones por violencia familiar, delitos sexuales o violencia política de género. Además, deberán autorizar revisiones de sus antecedentes y comprometerse a respetar los resultados de las encuestas internas. También quedará prohibido el uso de recursos públicos, la promoción personalizada y las campañas anticipadas.

Desde que asumió la dirigencia nacional de Morena en mayo pasado, Ariadna Montiel ha insistido en que el partido debe privilegiar perfiles con trayectoria comprobada y mantener la unidad interna frente a los retos electorales de 2027. Bajo esa lógica, las coordinaciones estatales serán presentadas como espacios de organización política y territorial enfocados en la defensa de la llamada Cuarta Transformación y de la soberanía nacional.

Con el arranque de los registros, Morena entra formalmente en la fase de definición de liderazgos estatales, en un proceso que será observado de cerca debido al número de aspirantes y a la importancia estratégica de las entidades que renovarán gubernatura dentro de un año.