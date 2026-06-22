Eva Moreno se registra como aspirante a coordinación de Morena en Baja California

La diputada con licencia Eva Moreno formalizó su registro ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena como aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California.

Tras realizar el trámite, sostuvo un encuentro con periodistas, columnistas y analistas políticos, en el que expuso los principales temas que considera prioritarios para la entidad.

Durante la reunión, Moreno señaló cinco áreas de atención: seguridad pública, reactivación económica, desarrollo de infraestructura con criterios ambientales, relación con Estados Unidos y unidad al interior de Morena.

La legisladora con licencia afirmó que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la población en Baja California, al considerar que afecta la confianza ciudadana y tiene repercusiones en la actividad económica del estado.

Eva Moreno presenta sus planteamientos sobre seguridad, economía, infraestructura y unidad partidista durante un encuentro con medios en Baja California. Excélsior

Debemos construir una cultura de paz que permita recuperar la tranquilidad de nuestras comunidades y generar condiciones para el crecimiento y el bienestar de las familias”, señaló.

En materia económica, indicó que la entidad enfrenta retos para atraer inversiones y fortalecer su competitividad.

No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras disminuye la inversión extranjera. Debemos generar certeza jurídica, fortalecer la proveeduría local y apostar por industrias de alto valor agregado que generen empleos bien remunerados”, expresó.

Sobre infraestructura, sostuvo que los proyectos de desarrollo deben planearse con una visión de largo plazo y criterios de sustentabilidad.

También destacó la importancia del abastecimiento de agua para el estado y mencionó la Planta Desaladora de Playas de Rosarito como un proyecto relevante para atender las necesidades hídricas de Baja California.

Respecto a la relación con Estados Unidos, se pronunció por mantener mecanismos de coordinación y diálogo con los estados fronterizos, con base en el respeto mutuo y la defensa de los intereses nacionales.

Debe prevalecer una relación de cooperación, con dignidad y sin subordinación, sustentada en los principios de buena vecindad y respeto a nuestra soberanía”, dijo

Finalmente, hizo un llamado a la unidad de la militancia de Morena y de distintos sectores sociales para continuar con el proyecto político del partido en la entidad.