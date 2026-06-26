Néstor Núñez destaca enfoque de justicia social en proyectos ferroviarios federales

Por Zavianny Torres Baltazar

Néstor Núñez, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), concedió una entrevista en la que detalló su trayectoria personal y política, así como los avances y retos en los proyectos ferroviarios del gobierno federal, con énfasis en el suburbano AIFA-Pachuca y la liberación del derecho de vía de los trenes del norte.

Núñez es abogado de profesión, con posgrado en Democracia y Parlamento por la Universidad de Salamanca y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Su formación política comenzó desde muy pequeño por influencia familiar. Su padre militó en el PRI, ocupó diversos cargos en la administración pública federal, fue legislador (diputado federal y senador) y gobernador de Tabasco de 2012 a 2018. “Mi papá se dedicó al servicio público cerca de 50 años de su vida”, dijo. Su madre tuvo una fuerte vocación social, participó en voluntariados y lo llevó a él y a sus hermanos a realizar trabajo social en el Centro Correccional de Menores de San Fernando y en campamentos.

Su acercamiento al movimiento obradorista ocurrió en 2004-2005, cuando tenía 23 años, durante el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador. “Lo primero que me enganchó fue el Bando Uno con el tema del ajuste de las multas de tránsito”, recordó. Explicó que las multas se redujeron a la mitad y, si se pagaban en los primeros 30 días, tenían un descuento adicional de 50%, con lo que la multa más cara bajaba a 300 pesos. “Fue la génesis de mi obradorismo”, afirmó.

Participó en la campaña de 2006, en el plantón poselectoral, y trabajó junto a su padre, Arturo Núñez; Horacio Duarte, y Ricardo Monreal en la redacción del recurso de impugnación de la elección presidencial, buscando el voto por voto, casilla por casilla.

Posteriormente, trabajó en el Senado con Ricardo Monreal de 2006 a 2012, primero en el PRD y luego en el PT. En 2012, acompañó a Monreal en la campaña de López Obrador y contribuyó a la construcción de Morena. En 2015, participó como candidato en la delegación Cuauhtémoc.

En su actual encargo en la SICT, Néstor Núñez indicó que su responsabilidad principal es la liberación del derecho de vía de los trenes del norte, pero que se extendió a otros proyectos, como el Tren Maya, el Interoceánico y el suburbano al AIFA. Sobre este último, explicó que el gobierno encontró complicaciones sociales al asumir la obra, que originalmente estaba en manos del concesionario español CAF. “Tuvimos un momento complicado en el arranque de 2025”, reconoció. Tras dialogar con comunidades de Tultitlán y Tultepec, presidentes municipales, la gobernadora Delfina Gómez y diversas dependencias, lograron destrabar la toma simbólica de la vía el 4 de agosto de 2025. “Logramos dialogar y el 4 de agosto destrabamos la toma simbólica de la vía”, dijo.

Señaló que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es atender estos proyectos con “perspectiva de justicia social”, no solo negociando la liberación de la vía, sino mejorando el entorno de las comunidades afectadas. Esto incluye la reubicación de familias en asentamientos irregulares, la construcción de puentes vehiculares y peatonales, vasos reguladores para mitigar inundaciones y convenios con dependencias como Conagua, CAEM y la Comisión Nacional de Vivienda. “No vamos nada más a negociar para que me dejen trabajar la obra. Queremos que esa transformación no solo sea de la obra, sino de su entorno”, afirmó.

En el caso específico de la reubicación de familias por el tren, detalló que en la zona de Tizayuca ya reubicaron a 23 familias y están por reubicar a 19 más, para sumar cerca de 50 familias con casas nuevas. Estas viviendas se entregan de manera gratuita, con su escritura correspondiente y bajo un proceso fast track. El procedimiento implica firmar convenios con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), transferir recursos, realizar censos y coordinarse con dependencias estatales. “Muchas veces acompañamos con programas sociales de vivienda para darle las mejores condiciones a la gente”, dijo.

Subrayó que los trenes de pasajeros impulsados por el presidente López Obrador y continuados por la presidenta Sheinbaum tienen una visión de largo plazo (20-30 años), al priorizar la conectividad interurbana sobre los largos recorridos. “La mayor cantidad de viajes se van a dar interurbanos”, afirmó, y anticipó que en las elecciones de 2027 muchos candidatos a gobernador propondrán conectarse a esta red ferroviaria.