Aplazar elección judicial ahorraría dos mil mdp: INE; encuentro con diputados

Posponer la elección judicial para que no sea concurrente con los comicios de 2027 permitiría un ahorro de dos mil millones de pesos, afirmó la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

La funcionaria explicó que, de no modificarse la fecha, ambas jornadas costarían, en conjunto, 21 mil millones de pesos. De este total, ocho mil millones de pesos serían de la elección judicial mientras que, por separado, su costo bajaría a seis mil millones.

Los 11 consejeros electorales sostuvieron un encuentro con el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal. Los integrantes del Consejo General del INE advirtieron complejidades normativas, operativas y logísticas que impactarían la planeación de realizar ambos comicios a la vez.

Alertaron que la simultaneidad afecta la integración de órganos, la capacitación y la distribución de materiales, lo que compromete el desarrollo de la jornada.

El Consejo General del INE entregó un análisis técnico a la Cámara de Diputados para justificar que la elección judicial se mueva al siguiente año. Especial

Ricardo Monreal, también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, afirmó que será hasta el próximo lunes o martes cuando se decida si se aprobaría la reforma constitucional que contiene la postergación solicitada, después de recibir la opinión de la Consejería Jurídica de Presidencia.

Los tiempos legales exigen que cualquier cambio electoral se concrete antes del próximo 3 de junio.

Abren puerta para fin de acordeones; analizan periodo extra

Posponer la elección judicial para que no sea concurrente con los comicios de diputados y gobernadores en 2027 permitiría un ahorro de 2 mil millones de pesos, afirmó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en la Cámara de Diputados.

Al reseñar el encuentro que los 11 consejeros electorales sostuvieron con el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, la funcionaria electoral explicó que, de no modificarse la fecha, ambas jornadas costarían unos 21 mil millones de pesos el próximo año.

La presidenta del INE detalló, en conferencia, que mientras en el caso de ser concurrente la elección judicial costaría unos 8 mil millones de pesos, su realización posterior y por separado requeriría 6 mil millones de pesos.

En la reunión privada con el diputado Monreal, el Consejo General del INE advirtió que existen complejidades de carácter normativo, operativo, logístico, tecnológico y presupuestal para realizar de manera concurrente el proceso electoral ordinario de 2027 con la elección judicial.

Cada consejero ofreció argumentos para respaldar el contenido del documento del INE elaborado para el Congreso, cuyas conclusiones señalan que las diversas complejidades de realizar simultáneamente ambos comicios “impactan de manera transversal las actividades de planeación, coordinación institucional, integración de órganos electorales, capacitación, producción y distribución de documentación y materiales electorales, operación de sistemas informáticos, así como el desarrollo de la jornada electoral y de los cómputos respectivos”.

El INE sostiene que realizar la jornada por separado reduciría el estrés técnico y el costo del proceso. Especial

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Baja dijo a los consejeros que sería hasta el próximo lunes o martes cuando se decida si se aprobaría la reforma constitucional que contiene la postergación solicitada, después de recibir la opinión de la Consejería Jurídica de Palacio Nacional.

Ricardo Monreal simpatiza con consejeros de INE

“La Presidenta siempre tiene un peso específico con nosotros y su opinión es importante, sin duda; por eso es que voy a hablar con la Consejería Jurídica sobre esta posibilidad”, informó Monreal ante los medios.

Dijo haber escuchado y respetado los planteamientos de los 11 consejeros sobre diversos temas, siendo un consenso de todos el solicitar que se posponga la elección judicial.

En gran parte tienen razón y, obviamente, también nosotros haremos nuestra parte en la deliberación que sostendré estos días con personal de la Cámara, con coordinadores de grupos parlamentarios y también con la Consejería Jurídica de la Presidencia”, enumeró el jefe de los morenistas.

Aunque dijo no haber entrado al análisis de la reforma que presentaron legisladores de Morena para separar las elecciones y mejorar el proceso de selección judicial, cuando se le preguntó si con la posposición podría despejarse la duda de los “acordeones”, el líder parlamentario respondió: “Sí, bueno, si se pospone, lo ideal sería que también pudiéramos modificar ciertas reglas electorales para la elección del Poder Judicial y evitar los tan traídos y llevados cuestionados acordeones”.

Definió el presidente de la Jucopo que se tiene “un término fatal para definir; debe de ser de aquí al miércoles porque los tiempos se agotan y tenemos que hacerlo antes del 3 de junio, y es reforma constitucional que implica también acudir a los estados y sus congresos”.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE. Foto: Cuartoscuro.

Si el 3 de junio no hay respuesta, operaremos como está la ley: Taddei.

Al respecto, interrogada sobre si tenían un Plan B en el INE, la consejera presidenta definió: “Si para el 3 de junio no tenemos nosotros esta respuesta, habremos de preparar operativamente todo como está ahorita en la ley”.

Interrogada en torno a si la separación de las elecciones judicial y ordinaria elevaba el presupuesto, como lo argumentó en días pasados el jefe de los senadores de Morena, Ignacio Mier, Guadalupe Taddei informó que, por el contrario, se tendría un ahorro.

Primero habló de dólares, pero de inmediato corrigió que esa resta sería de unos 2 mil millones de pesos. “Perdón, ¿en qué estoy pensando?, casi 2 mil millones de pesos”.

Puntualizó la consejera que, de darse una elección concurrente, se estarían imprimiendo aproximadamente 980 millones de boletas y se instalarían cerca de 350 mil casillas.

*mcam