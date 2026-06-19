El INE sanciona con 4.8 mdp a organizaciones aspirantes a partidos

Cuatro organizaciones aspirantes a partidos políticos fueron sancionadas con cuatro millones 871 mil 309 pesos, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE).

El motivo principal fueron algunas irregularidades detectadas en el origen y destino de los recursos que usaron en su proceso de registro.

Y es que explican que la agrupación más sancionada será México Tiene Vida, impulsada por evangélicos y empresarios de Nuevo León, con dos millones 568 mil 391 pesos, es decir, el 52.7 por ciento del monto total.

Que Siga la Democracia, creada por exmorenistas, con un millón 553 mil 864 pesos.

La agrupación Construyendo Sociedades de Paz, promovida por los líderes que crearon el Partido Encuentro Social, se llevó un 8.6 por ciento de la suma total, equivalente a 421 mil 626 pesos.

También está Somos México, que deberá pagar por faltas 327 mil 427 pesos.

Se dice que incluso gastaron 52.2 millones de pesos de enero de 2025 a febrero del 2026, que fue lo que duró el proceso de asambleas y afiliaciones.

La agrupación que más invirtió fue Que Siga la Democracia con 17 millones 690 mil pesos, seguida por México Tiene Vida con 16.4 millones de pesos.

Mientras que Construyendo Sociedades de Paz invirtió en su proceso 11 millones 233 y le abrieron cuatro procedimientos de oficio, tres de ellos para comprobar que los costos que reportó son razonables y no existe un sobre costo. Una más es porque un aportante no entregó información.

Somos Mexico invirtió seis millones 843 mil. También se informa al SAT que un proveedor también podría ser "fantasma", pues no fue localizado en el domicilio que reportó.

El 80 por ciento de las anomalías son egresos no comprobados o reportados a la autoridad, y otro siete por ciento son ingresos no comprobados.