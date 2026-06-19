Califica Gobierno de Michoacán como "desproporcionada" la baja de consejeros electorales

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, calificó como una decisión “arbitraria, desproporcionada y centralista” la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de remover a cinco consejeros del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

El mandatario estatal advirtió que la resolución genera incertidumbre y coloca en una situación de alta vulnerabilidad institucional el inicio del proceso electoral de 2026-2027 en la entidad, a menos de tres meses de su arranque formal programado para septiembre.

De acuerdo con el titular del Ejecutivo local, esta medida deja sin la integración suficiente al organismo responsable de organizar los próximos cómics ordinarios, donde se renovarán las presidencias municipales, el Congreso del Estado y la gubernatura de la entidad.

Ramírez Bedolla señaló que debilitar la estructura del IEM vulnerable directamente la autonomía constitucional de las instituciones locales y desconoce el contexto social de la región. "Se trata de una determinación arbitraria que pone en riesgo la estabilidad política y democrática de Michoacán.

A menos de tres meses del inicio formal del proceso electoral, el INE decide debilitar al órgano electoral local, generando incertidumbre donde debería existir certeza", sostuvo el gobernador. Asimismo, enfatizó que esta resolución compromete la atención jurídica y el acompañamiento permanente de los procesos de autogobierno y libre determinación de decenas de comunidades indígenas en el estado, un rubro en el cual Michoacán se ha consolidado como un referente a nivel nacional.

Sostuvo que el Instituto Electoral de Michoacán ha desempeñado sus funciones dentro del marco legal y ha sido pieza fundamental para garantizar la gobernabilidad democrática, la organización de procesos electorales y el reconocimiento de los derechos político-electorales de las comunidades indígenas.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado enérgico al órgano federal para que actúe con prudencia, responsabilidad y con una valoración profunda del impacto de sus resoluciones en la soberanía de las entidades federativas.

“Las y los michoacanos exigen instituciones fuertes, no organismos debilitados por decisiones tomadas desde el centro del país sin valorar las consecuencias que tendrán en la entidad”, concluyó.