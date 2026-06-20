Frentes Políticos / 20 de junio de 2026

1. Orden mundialista. La presidenta Claudia Sheinbaum celebra que los primeros días del Mundial transcurran sin sobresaltos y con tribunas encendidas por el entusiasmo. El saldo blanco, en la CDMX y Guadalajara, sirve como argumento de eficacia para un aparato de seguridad que trabaja bajo reflector internacional y sin margen para tropiezos. La jefa de Gobierno Clara Brugada y el mandatario Pablo Lemus también pasan a la segunda ronda por los operativos calculados. El torneo ofrece una postal atractiva, con gobiernos que lograron entender la trascendencia de un encuentro deportivo de esta magnitud. Aprendan.

2. Anfitrión. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, aprovechó el impulso del Mundial para enviar una señal poco común en tiempos de polarización: la capacidad de recibir al mundo sin esconder los desafíos locales. Mientras la visita de Felipe VI, rey de España, confirma el peso internacional de Guadalajara como sede deportiva, Lemus evitó refugiarse en la celebración fácil y reconoció que la crisis de desapariciones sigue exigiendo atención permanente. El mandatario proyecta orden, apertura y confianza, sin cancelar las demandas sociales. En medio del ruido, Jalisco muestra que puede sostener ambas conversaciones.

3. Entre mujeres. El PVEM, dirigido por Karen Castrejón, encontró en la llegada de Laura Itzel Castillo, titular de la Secretaría de las Mujeres, una oportunidad para impulsar una agenda que suele enfrentar el mismo obstáculo: grandes compromisos y resultados insuficientes. El respaldo del Verde no es casual; la apuesta consiste en convertir una dependencia estratégica en un espacio con capacidad real de respuesta para víctimas de violencia y acceso a la justicia. Fortalecer instituciones implica tener recursos, coordinación y seguimiento. La expectativa quedó instalada. Que no sea sólo un cambio de placa en la puerta de la oficina.

4. Abandono. Mientras la Ciudad de México presume recuperación de espacios públicos, el Parque Recreativo General Felipe Ángeles exhibe la distancia entre los anuncios y la realidad cotidiana. Evelyn Parra, alcaldesa de Venustiano Carranza, no voltea a ver un sitio donde la basura, la falta de vigilancia y el deterioro urbano terminaron desplazando a los vecinos. Nancy Miranda y Rodolfo García describen un entorno que dejó de ser punto de convivencia para convertirse en zona de preocupación. Cuando las familias prefieren rodear un parque en lugar de cruzarlo, el problema ya no es de imagen urbana. Es de autoridad ausente.

5. Alerta. Dos larvas fueron suficientes para encender los focos rojos. En León, la aparición del gusano barrenador en un ciervo y un yak colocó a Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato, frente a una prueba de respuesta rápida. Mientras Senasica, a cargo de Francisco Javier Calderón, afina diagnósticos y cercos sanitarios, la pregunta no viaja por los senderos del zoológico, sino por corrales y rutas ganaderas. Si el episodio se contiene, será anécdota; si aparecen nuevos hallazgos, crecerá la presión para explicar origen, vigilancia y tiempos de reacción. Es hora de actuar con urgencia.