INE sanciona al 'Partido Paz' por usar iniciales de Sheinbaum en su emblema; perfila multa

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sancionar a la organización Construyendo Sociedades de Paz, A.C., la cual busca obtener su registro como partido político nacional bajo el nombre de "Partido Paz".

¿El motivo? Utilizar de forma engañosa las iniciales de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), dentro de su emblema oficial.

De acuerdo con la autoridad electoral, la inclusión de las letras "CSP" en el logotipo de la organización tenía el potencial de generar confusión entre la ciudadanía. El uso de estas siglas podía crear la falsa percepción de que la titular del Ejecutivo federal mantenía un vínculo, respaldo o patrocinio hacia la creación de esta nueva fuerza política.

Esta táctica fue considerada una posible afectación a los derechos político-electorales de los ciudadanos, al intentar influir en su apoyo basándose en una premisa falsa.

Multa será recalculada: INE no juzgará "daño a la imagen" presidencial

Originalmente, el proyecto contemplaba imponer a la organización una multa de 565 mil pesos. Sin embargo, esta cifra deberá ser recalculada y, muy probablemente, reducida a la baja.

Durante la sesión, los consejeros integrantes de la comisión (Arturo Castillo, Rita Bell López Vences y Frida Gómez) llegaron a un consenso clave: el INE no tiene competencia para determinar si el uso de las iniciales causó un daño a la imagen personal, nombre o reputación de la presidenta de la República.

Su jurisdicción se limita estrictamente a la sanción por la confusión electoral que el emblema generó frente a los ciudadanos, por lo que el monto de la infracción deberá ajustarse a este criterio.

Doble sanción: Entrega de dádivas en Jalisco

Los problemas para "Construyendo Sociedades de Paz, A.C." no terminaron ahí. En la misma sesión, la comisión aprobó un segundo proyecto sancionatorio por irregularidades graves detectadas durante su proceso de constitución como partido.

Las autoridades electorales acreditaron que la organización ofreció y entregó dádivas a 16 personas que asistieron a una asamblea distrital celebrada en Tlaquepaque, Jalisco.

Por esta infracción, que atenta contra la libertad del voto y la participación ciudadana, se propuso imponer una multa equivalente a 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que se traduce en 67 mil 884 pesos.