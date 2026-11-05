INE avala plan emergente de compras y revisión de su padrón de proveedores

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la realización de una auditoría sobre las adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al periodo 2016-2026.

Esto, en respuesta a los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos con proveedores durante la gestión de Guadalupe Taddei.

El acuerdo, aprobado en sesión de Consejo General, incluye un paquete de disposiciones para reforzar la rendición de cuentas, blindar los procesos de adquisición y habilitar canales para denuncias.

El árbitro electoral estableció darle seguimiento a las contrataciones vinculadas a la organización del Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027.

Para evitar que estas revisiones afecten la operatividad, los consejeros avalaron un Plan de Acción Crítico, que tiene como finalidad asegurar la adquisición y entrega oportuna de los materiales y servicios indispensables para la logística de la elección federal en curso.

Se estipula la colaboración del INE con los órganos fiscalizadores del Estado, instruyendo la preservación inmediata de los expedientes físicos y digitales de los procesos contractuales de los últimos diez años, así como la integración de un inventario pormenorizado de adquisiciones.

El INE acordó someter a revisión su padrón de proveedores, solicitar intercambio de datos con otras autoridades hacendarias y administrativas, y dejar en manos de la ASF la definición de las muestras y métodos de fiscalización.

Durante el debate, la consejera Carla Humphrey demandó fortalecer los mecanismos de fiscalización interna bajo el principio de que "no quede nada sin revisar", subrayando la exigencia ciudadana de transparencia:

“La democracia también se honra en las cuentas que entregamos, en el orden que demostramos y en la salvaguarda del gasto que ejercemos con total transparencia y rendición de cuentas. Necesitamos más licitaciones y menos adjudicaciones directas”.

Por su parte, el consejero Arturo Castillo Loza reconoció la coyuntura que atraviesan y respaldó las medidas extraordinarias dirigidas a erradicar cualquier riesgo de corrupción:

“Ante la crisis histórica más grave que ha vivido esta institución, respaldo las medidas aprobadas para fortalecer la vigilancia y el control institucional, entre ellas la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la detección de riesgos y la presentación de las denuncias que procedan”.

Concluyó con un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que conduzca las indagatorias necesarias y valore la aplicación de las medidas cautelares previstas en el artículo 19 de la Constitución para los delitos en materia de corrupción, es decir, la prisión preventiva oficiosa.