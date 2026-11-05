Inaugura Tere Jiménez Cuarto Foro Internacional de Seguridad y Justicia

Con la participación de representantes e instituciones de nueve países, la gobernadora Tere Jiménez encabezó la inauguración del Cuarto Foro Internacional de Seguridad y Justicia.

El evento, que se desarrolla del 5 al 7 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), busca fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los organismos encargados de la procuración de justicia y la protección ciudadana.

Durante su intervención, la mandataria estatal dio la bienvenida a las delegaciones internacionales e integrantes de las fuerzas de seguridad del país, destacando que Aguascalientes ha consolidado la paz y la certidumbre social como pilares estratégicos para el desarrollo económico y la calidad de vida de sus habitantes.

Llegan a un estado que ha puesto a la seguridad y la justicia como los pilares para lograr su desarrollo y crecimiento. Estoy segura de que este foro será un espacio para compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas que se van a reflejar en las acciones cotidianas en beneficio de las familias de nuestro país”, afirmó la gobernadora.

Jiménez enfatizó que la entidad figura actualmente entre los tres estados más seguros del territorio nacional, logro atribuido a la implementación de la estrategia "Blindaje Aguascalientes".

Precisó que este esquema integral ha permitido disminuir la incidencia delictiva general en más del 29 por ciento mediante la articulación de inteligencia, tecnología de punta, prevención comunitaria y coordinación interinstitucional.

El Cuarto Foro Internacional de Seguridad y Justicia se realiza en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Especial

Por su parte, Elizabeth Hoffman Franolich, cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara, subrayó la relevancia de la cooperación bilateral orientada al combate de la delincuencia transnacional, destacando el respeto continuo a las soberanías nacionales.

Asimismo, Ricardo Gatica Aliaga, subdirector de Investigación Criminal y Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones de Chile, señaló que la evolución de los delitos exige el intercambio permanente de estrategias tácticas entre las fuerzas del orden a nivel global.

El fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, instó a los mandos y agentes a consolidar un frente común para preservar el orden público, al tiempo que entregó un reconocimiento a la gobernadora por el respaldo brindado a los cuerpos policiales.

A las palabras de bienvenida se sumó el rector de la UAA, Juan Carlos Arredondo Hernández, quien refrendó el compromiso académico con la formación de los servidores públicos.

El foro cuenta con la asistencia de 400 profesionales y especialistas procedentes de Estados Unidos, Bolivia, Colombia, Chile, España, Brasil, Italia, Argentina y México, además de la presencia de mandos militares, autoridades judiciales y representantes municipales.