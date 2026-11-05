Avanza en Comisiones PEF 2027 con recorte de 5 mil millones de pesos al INE

Avanza en Comisiones de San Lázaro el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 con una bolsa de 10.6 billones de pesos, un mayor endeudamiento y recortes que la oposición considera injustificables en seguridad pública, campo, educación y organismos autónomos, como el INE, que sufrirá un recorte de 5 mil millones de pesos.

Se trata del “instrumento eje” para garantizar el bienestar y la prosperidad compartida, que permitirá ampliar la cobertura en educación, salud y vivienda, con especial atención a las personas, comunidades y regiones históricamente excluidas”, destacó Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde este jueves arrancó el análisis del proyecto del Ejecutivo Federal.

Contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, 442 mil 804.4 millones más que lo aprobado para 2026, lo que representa un crecimiento real de 1.3 por ciento

Con estos recursos se fortalece una red de protección social desde la niñez hasta la vejez, con programas prioritarios que recibirán poco más de un billón de pesos, equivalente a 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto, enfatizó Gómez Pozos.

El proyecto también prevé un gasto federalizado de tres billones 48 mil 223.2 millones de pesos, un incremento real de 4.6 por ciento respecto de 2026, para que estados y municipios atiendan las necesidades de sus territorios.

La legisladora jalisciense destacó que en “la distribución funcional”, se contemplan cinco billones 384 mil 912.8 millones para desarrollo social; un billón 518 mil 676.8 millones para desarrollo económico y 522 mil 954.1 millones para gobierno.

Esta distribución expresa un equilibrio entre gobernabilidad, justicia social y crecimiento productivo, fortaleciendo áreas estratégicas como seguridad, protección ambiental, salud, educación, protección social, agricultura, ciencia, tecnología, innovación y comunicaciones”, aseguró la diputada morenista. Por primera vez se destinan recursos a movilidad y sector LGBTQ+.

Entre las novedades del presupuesto 2027, por primera vez se integran dos anexos transversales: uno para movilidad y seguridad vial, y otro para diversidad sexual y de género.

El Anexo 32 contempla 175 mil 45 millones de pesos para movilidad, con el propósito de impulsar sistemas de transporte seguros, accesibles, incluyentes y sostenibles, así como reducir los siniestros viales.

El Anexo 33 incorpora 43 mil 369 millones de pesos para identificar programas dirigidos a combatir la desigualdad y discriminación contra la población LGBTTTIQ+.

Oposición cuestiona deuda y recortes

Durante casi siete horas de debate, PAN y PRI cuestionaron que el crecimiento presupuestal no se traduzca en mayores recursos para sectores estratégicos y advirtieron que el endeudamiento comprometerá cada vez más las finanzas públicas.

El panista Héctor Saúl Téllez calificó el proyecto como un presupuesto inercial e “hipotecario” para las familias mexicanas, al señalar que contempla contratar un billón 700 mil millones de pesos de deuda, de los cuales un billón 600 mil millones se destinarían al pago de intereses.

“Este presupuesto es nuevamente de deuda pública. No se conoce a ciencia cierta hacia dónde irán esos recursos”, reprochó.

También cuestionó el gasto corriente, que ubicó en 4.46 billones de pesos, y denunció reducciones de alrededor de 13 por ciento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de cinco mil millones al INE.

De este último recorte, acusó que tres mil millones se reasignarán al programa La Escuela es Nuestra, que, afirmó, mantiene más de 600 millones de pesos bajo observación.

Hay a quienes les molesta que La Escuela es Nuestra vaya a tener mayores recursos. Salgan de su centralidad, de la zona de Las Lomas, porque existe la periferia”, respondió en defensa morenista Beatriz Navarro Pérez.

Desde el PRI, Mario Zamora advirtió que los programas sociales apenas recibirán incrementos equivalentes a la inflación, mientras que los apoyos al campo registrarán reducciones: Fertilizantes, cerca de 10 por ciento; Producción para el Bienestar, más de 5.5 por ciento, y Acopio, 22 por ciento.

En seguridad pública cuestionó que, mientras Marina tendrá un incremento cercano a 20 por ciento y Defensa de 5.4 por ciento, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), destinado a policías estatales y municipales, perderá 2.2 por ciento en términos reales.

Por cada tres pesos que se van a fortalecer instituciones federales, llega menos de uno a las locales”, acusó.

También reclamó recursos insuficientes para las comisiones de búsqueda de personas desaparecidas y las madres buscadoras, y anunció reservas para modificar las asignaciones.

MC anuncia voto a favor; PAN lo acusa de ser aliado de Morena

Movimiento Ciudadano adelantó que votaría a favor del dictamen en lo general, aunque presentaría reservas para exigir recursos adicionales para el agua en Jalisco y movilidad en Nuevo León.

La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez aclaró que el respaldo no representa un cheque en blanco al gobierno federal.

La congruencia no consiste en votar siempre en contra. La congruencia consiste en defender siempre los mismos principios, independientemente del sentido de nuestro voto”, sostuvo.

La postura provocó la reacción de la panista Noemí Luna, quien acusó a MC de convertirse en aliado de Morena y calificó de “migajero” el acuerdo anunciado para ambas entidades.

Cuestionó que se prometan seis mil 500 millones de pesos adicionales para Jalisco cuando el presupuesto de proyectos estratégicos de Conagua se mantiene en 23 mil millones.

Hay de dos: o no se los van a dar o ese recurso lo van a quitar de otros proyectos de agua de la zona, que en la práctica no va a resolver nada”, advirtió.

El PAN endureció sus condiciones para respaldar el presupuesto. Téllez pidió al oficialismo hacer productivas a Pemex y CFE y recuperar los 600 mil millones de pesos que, acusó, se perdieron por el huachicol fiscal.

Si quieren el voto del PAN, acaben con la incongruencia”, remachó.

Un saco Prada que se compra Andy López Beltrán en Tokio cuesta alrededor de 140 mil pesos, alcanzaría, alcanzaría para básicamente 3 años y medio de cobertura de la beca Rita Cetina para una familia con 2 hijos en educación primaria”.

En medio de risas y descalificaciones, el exfutbolista y diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, respondió durante la votación con una alusión a su propia vestimenta: “Y este saco es de Beverly Hills-Tepito 9210. Y no es de Prada”. El priista Mario Zamora le respondió: “Y los calzones, ¿de qué marca son?”.

Finalmente, con 256 reservas, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó en lo general el dictamen con 33 votos a favor, incluidos los de Movimiento Ciudadano, y 12 en contra, del PAN y PRI. La sesión se reanudará este viernes, a las 10:00 horas para continuar la discusión en lo particular.