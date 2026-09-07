Cámara de Diputados alista homenaje póstumo a Zenyazen Escobar

En la Cámara de Diputados, este miércoles se realizará un homenaje póstumo al legislador Zenyazen Escobar, cuyo cuerpo fue localizado el viernes pasado dentro de un automóvil en la comunidad de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional, en Veracruz.

Tras el homenaje “el grupo parlamentario que decida hacer algún pronunciamiento, podrá realizarlo, -de un minuto, desde su curul”, adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

Calendario del homenaje en San Lázaro

Un día antes, este martes 8, se guardará un minuto de silencio y el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho, fijará un posicionamiento, precisó Monreal Ávila.

Monreal pide evitar conjeturas y esperar el peritaje de la FGR

El también coordinador de Morena en San Lázaro, reiteró el llamado a “no hacer conjeturas” ni aprovechar políticamente la muerte del legislador por el Distrito 16, presuntamente con un impacto de bala en la cabeza.

Insistió en que debe “debe darse oportunidad a que la Fiscalía General de la República exprese, de acuerdo con las pruebas, los peritajes que se tengan, qué fue lo que sucedió”

“Nosotros le pedimos a todas las bancadas que no se lucre, que no se aproveche una tragedia para efectos políticos, electorales. Y vamos a esperar, vamos a esperar que la Fiscalía exprese lo que sucedió”, recalcó.

Suplente de Zenyazen Escobar asumirá curul

Será después del homenaje póstumo a Escobar García, “y cuando el Congreso de la Unión reciba el acta de defunción”, cuando se llame al suplente –y compañero de fórmula- Ángel Etiem Jiménez Castañeda a asumir el cargo, adelantó el presidente de la Jucopo.

“Una vez que es público el fallecimiento del diputado Zenyazen Escobar García y con el acta de defunción, nosotros llamamos al suplente. La Mesa Directiva, que preside la Cámara de Diputados, llama al suplente”.

Entonces, agregó, “esta semana, después del homenaje póstumo, se llamará al suplente, como en todos los casos”, detalló al precisar que se trata de un proceso ordinario “que se lleva a cabo en todos los casos de ausencia (definitiva) de legisladores propietarios”.