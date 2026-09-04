FGR y Fiscalía de Veracruz investigan muerte del diputado morenista Zenyazen Escobar

Las fiscalías General de la República (FGR) y del Estado (FGE) investigan de forma conjunta el fallecimiento del diputado federal Zenyazen Escobar García, cuyo cuerpo fue hallado la mañana de este viernes al interior de un vehículo en un acotamiento de la autopista Xalapa-Veracruz, en las inmediaciones de la comunidad La Gloria, municipio de Actopan.

En conferencia, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, confirmó el deceso del legislador y exsecretario de Educación de Veracruz, externando las condolencias institucionales y el respeto del Gobierno del Estado a su familia y compañeros legisladores.

"Sabemos del dolor que representa, pero se tiene que investigar tanto por la Fiscalía del Estado y hoy también lo retoma la Fiscalía General de la República para que se aclaren los hechos y tener información precisa", declaró el funcionario estatal.

Ahued Bardahuil detalló que el vehículo del diputado fue localizado orillado en la zona con un arma de fuego, la cual estaba entre sus piernas. El cuerpo del diputado presuntamente presentaba un disparo en la cabeza. Cuestionado sobre las líneas preliminares de investigación que apuntarían a un posible suicidio, el secretario de Gobierno evitó adelantar conclusiones para no entorpecer los peritajes científicos.

"No quisiera yo alterar lo que tiene que ser científicamente y con los periciales decretados. Sería muy irresponsable de mi parte; mejor esperemos la información que den la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado", puntualizó.

Asimismo, descartó por el momento que se tratara de un atentado o agresión externa directa contra la unidad automotriz, reiterando que las diligencias periciales se encuentran acordonadas y en proceso de levantamiento de indicios para garantizar transparencia y evitar especulaciones.

La intervención formal de la FGR fue solicitada para coadyuvar con total profesionalismo y brindar absoluta claridad sobre las causas de este lamentable suceso que enluta a la vida política del estado.