Morena pertenece al pueblo, no de ambiciones personales: Beatriz Mojica

La senadora con licencia y consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, reivindicó su pertenencia al movimiento de izquierda recordando su trayectoria de varias décadas, la cual incluye su participación en 2006 junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador y en el primer proceso de credencialización de simpatizantes.

En el marco del proceso interno de Morena en Guerrero, la legisladora definió su postura sobre la lealtad partidista señalando que “la lealtad no es algo que se presuma” y que “se demuestra en los momentos complicados”.

Bajo esa premisa, hizo un llamado a los aspirantes para asumir los resultados que decida el pueblo y priorizar el proyecto colectivo por encima de las aspiraciones individuales. Mojica Morga expresó que quien resulte favorecido en la encuesta para encabezar los esfuerzos del partido tendrá la obligación de abrir las puertas e incorporar a las distintas fuerzas, mientras que quienes no obtengan la candidatura deberán permanecer trabajando en la causa.

Añadió que la suma de liderazgos se dará de forma gradual a través del diálogo y la labor territorial. Finalmente, la consejera remarcó que el partido le pertenece a su militancia y al pueblo que lo construyó.

Incluso reconoció que probablemente no será posible ver inmediatamente a todos los participantes reunidos en una misma fotografía, pero consideró que lo verdaderamente importante será observarlos trabajando en el mismo sentido en las comunidades y municipios.

Por ello, enfatizó que el cierre de la contienda interna no debe representar un punto de ruptura, sino el inicio de una etapa renovada de organización, territorio y unidad para encarar los próximos retos políticos en la entidad.