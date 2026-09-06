Despiden al diputado Zenyazen Escobar en medio de la incógnita sobre su muerte

Después de sus funerales en la capital de Veracruz, Xalapa, los restos del diputado federal Zenyazen Escobar García llegaron a Río Blanco, su tierra natal, donde fue oficiada una misa en la iglesia del Sagrado Corazón, para posteriormente ser despedido en el panteón municipal, en medio de una intensa lluvia.

La mañana del viernes, el cuerpo del legislador y coordinador de los diputados veracruzanos de Morena en la Cámara de Diputados fue localizado sin vida en el interior de un automóvil, propiedad de su hija, con al menos un disparo visible en la cabeza y una pistola entre sus piernas. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República sigue con las investigaciones y no hay una conclusión oficial que hable sobre las causas del deceso y un posible móvil.

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Tanto en la funeraria como en Río Blanco, decenas de amigos y compañeros de lucha acompañaron al morenista a su última morada. Sobre el féretro, el sombrero del político morenista. Su esposa, la magistrada Liliana López, y su hija Sidny Darian Escobar emitieron un mensaje de agradecimiento a quienes acompañaron el duelo y sugirieron que el mejor homenaje a la memoria del legislador sería mantener vivo su legado en la defensa social y la búsqueda de justicia, causas que encabezó en su momento.

La lluvia pertinaz que prevaleció durante la llegada del féretro al panteón no dispersó al cortejo, pues llegaron hasta la tumba y ahí despidieron a Zenyazen Escobar, en medio de oraciones y frases de solidaridad.

Mientras tanto, las indagatorias continúan frente a múltiples dudas sobre los últimos momentos del político veracruzano, al advertir que generalmente andaba acompañado de escoltas y en esta ocasión atravesaba solo un tramo carretero, sin chofer y en un carro, un Mercedes-Benz último modelo, que no era el vehículo que generalmente guiaba, sino que era de su hija.