Hallan muerto en Veracruz al diputado federal y exsecretario de Educación Zenyazen Escobar

El exsecretario de Educación de Veracruz y diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar García, fue asesinado este viernes 4 de septiembre.

Su cuerpo fue hallado dentro de un automóvil en la comunidad de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional, confirmó Lisbeth Aurelia Jiménez, fiscal general del estado.

"Efectivamente tuvimos noticia del evento, se está atendiendo con la triada: peritos, fiscales y Policía Ministerial. Ee está integrando la carpeta de investigación y es la información que les puedo dar.

–¿Fue asesinado?, se le preguntó a la fiscal.

–"Cómo le puedo dar esa información si apenas le estoy diciendo que se acaba de constituir (la investigación, con) Policía Ministerial y peritos; yo no puedo afirmar en este momento qué fue lo que ocurrió, está surgiendo apenas la información”, aclaró.

Reportes preliminares indican que el legislador recibió al menos un disparo de arma de fuego. Se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial que amplíe los detalles del caso.

“En este momento nos notifican que no como tal es un atentado o un ataque, es un lamentable fallecimiento por un arma de fuego en donde no podemos ampliar cosas que puedan ser aclaradas tanto por la fiscalía y ahora con la Fiscalía General de la República y desearle a su familia todo el respeto del gobierno”, dijo en conferencia el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued.

Elementos de distintas corporaciones policiales y de la Fiscalía General del Estado acordonaron la zona tras el reporte del hallazgo e iniciaron las primeras diligencias e inspección de campo.

Escobar era diputado federal por el distrito 16 de Córdoba. Previamente fue diputado local y coordinador de Morena en el Congreso estatal, así como secretario de Educación de Veracruz entre 2018 y 2024, durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

Su trayectoria comenzó ligada al movimiento magisterial antes de incorporarse al partido oficialista. Hasta el momento no hay reporte de personas detenidas ni se ha informado el móvil del crimen.

UN DIPUTADO POLÉMICO

El diputado Zenyazen Escobar protagonizó varias polémicas a su paso por el servicio público.

El 28 de mayo pasado, protagonizó un conato de pelea con el legislador priista Carlos Gutiérrez Mancilla durante la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados.

Videos difundidos en redes sociales mostraron el altercado, que ocurrió tras un intercambio verbal entre ambos legisladores, luego de que el priista lanzara expresiones ofensivas contra el morenista.

La discusión fue contenida por otros diputados, entre ellos el morenista Mario Miguel Carrillo, para evitar que se llegara a una agresión física.

EL YATE QUE SE INCENDIÓ

Unos días antes, el 19 de mayo, Excélsior dio a conocer la explosión e incendio de un yate en la zona de la Riviera Veracruzana, entre Boca del Río y Alvarado, atribuido al diputado federal.

El tema se volvió un asunto público porque el diputado buscó excusarse en medios informativos sobre su presencia en el sitio, al señalar que sólo “pasaba por ahí” en una moto acuática, cuando el parte de la Capitanía de Puerto indica que iba en un yate de su propiedad, lo cual insistió en negar.

Los reportes difundidos por autoridades marítimas señalan que la embarcación sufrió una presunta falla eléctrica que derivó en una explosión y el posterior incendio.

Los tripulantes, dos de ellos identificadas como Claudia Alemán Carvajal, titular de la dirección del Instituto de Capacitación para el Trabajo, así como Valeria Bautista, quien es la jefa de la Unidad Administrativa, fueron auxiliadas por embarcaciones cercanas y por personal de la Secretaría de Seguridad Pública.

El legislador se ocupó de hacer una versión grabada en video, que hizo circular en redes sociales, y en la que explicó que paseaba con su hija cuando escuchó la explosión y acudió en auxilio de las jóvenes. Luego señaló que la embarcación pertenece a un empresario identificado como Omar López, quien resultó ser una persona muy cercana a su círculo.