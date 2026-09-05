Existen varias líneas de investigación por muerte de Zenyazen Escobar: Nahle

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, lamentó la muerte del diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar García, ocurrida la mañana del viernes en circunstancias que siguen sin ser aclaradas, por lo que mantienen abiertas varias interrogantes sobre cómo ocurrió su deceso.

El diputado federal fue localizado muerto la mañana del viernes 4 de septiembre en el interior de su vehículo, un Mercedes Benz C-Class negro. Un automovilista reportó haber visto el vehículo en el acotamiento de la autopista Xalapa-Veracruz, a la altura de Chichicaxtle.

Presuntamente presentaba un disparo en la cabeza y estaba sentado frente al volante. Las dudas sobre su deceso persisten.

A su llegada a la funeraria Bosques del Recuerdo, donde es velado el legislador, la gobernadora Nahle confirmó que la investigación quedó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Dijo que las indagatorias continúan y que son tan minuciosas que la necropsia culminó durante la madrugada de este sábado, sin que hasta ahora se haya difundido un dictamen público sobre la mecánica de muerte.

Foto: Tonatiuh Cruz | Cuartoscuro

Sin ofrecer detalles sobre las causas del fallecimiento, Nahle aseguró que será la autoridad federal la que emita el reporte oficial, mientras que la Fiscalía de Veracruz únicamente colabora en lo que se le requiera.

La gobernadora evitó especular sobre las líneas de investigación, solo se limitó a expresar condolencias a la familia del legislador.

En el intercambio con medios, Nahle eludió responder por qué fue retirado el retén de seguridad, instalado previamente en la zona de Tamarindo, punto que ha generado cuestionamientos públicos tras el hallazgo del cuerpo.

La ausencia de una explicación oficial sobre ese movimiento alimenta dudas sobre si el dispositivo estaba relacionado con la seguridad del diputado, si hubo una modificación de última hora o si forma parte de una línea de investigación que aún no se transparenta.

Foto: Tonatiuh Cruz | Cuartoscuro

A ello se suma que no se ha precisado si el legislador viajaba solo, si hubo reporte previo de riesgo. Se desconoce si existen registros de cámaras o testigos que permitan reconstruir los minutos previos al hecho.

Tampoco se ha informado si la FGR ya realizó dictámenes de balística, trayectoria o análisis de telefonía, elementos clave para determinar si se trató de un ataque directo, un hecho fortuito o un evento con participación de terceros.

La gobernadora insistió en que “todavía están en eso” y que cualquier información deberá provenir de la FGR, que atrajo el caso por tratarse de un diputado federal.

Mientras tanto, las preguntas sobre la mecánica del suceso, el contexto de seguridad en la zona y la secuencia exacta de los hechos, permanecen sin respuesta oficial.

En la sala de velación también estaba presente Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz, quien se reencontró con la mandataria estatal e intercambiaron algunas impresiones. Zenyazen Escobar era identificado como parte del grupo de personas cercanas al exgobernador.

Foto: Tonatiuh Cruz | Cuartoscuro

Amigos, compañeros de partido y diversas organizaciones sindicales y civiles acudieron a la funeraria para expresar sus condolencias por la muerte del legislador morenista, en medio de un ambiente marcado por el duelo y por la expectativa de que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.

Movimiento Magisterial le rinde homenaje

Profesores del Movimiento Popular Magisterial Veracruzano, que encabezó en 2016 el diputado federal, le rindieron homenaje frente a su féretro. Agrupados, gritaron las consignas que durante los días de protesta por la Reforma Educativa expresaron en sus mítines.

Dolidos por la pérdida, solo atinaron a pedir públicamente justicia y que el deceso del político morenista sea totalmente aclarado, “por el bien del movimiento y de Veracruz”, agregaron.