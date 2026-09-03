Balance y desafíos del sistema judicial: Primer aniversario del Observatorio de Justicia

Este jueves se llevó a cabo la celebración del primer aniversario del Observatorio de Justicia, una iniciativa académica y de la sociedad civil enfocada en analizar el funcionamiento del sistema judicial y el impacto de la reforma en la materia. En el evento, que incluyó seis mesas de trabajo, especialistas, juzgadores en retiro y representantes de organizaciones civiles evaluaron los primeros resultados y retos de esta transición.

Durante la inauguración, Yadira García Montero, co-coordinadora del Observatorio, agradeció el esfuerzo colaborativo de las instituciones participantes.

Por su parte, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, destacó la pluralidad de las organizaciones que integran el Observatorio e instó a enfocar el trabajo hacia el futuro: “No se trata de decir, ah bueno, pues qué buen año tuvimos; no, se trata de qué vamos a hacer el año que viene, este año ya terminó. Y aquí lo que importa es lo que va a ser el siguiente y el siguiente y el siguiente”.

En la primera mesa de trabajo, centrada en el órgano de administración judicial, Carlos Becerril, miembro del Observatorio y profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac México, cuestionó la asignación y magnitud de los recursos financieros: “El órgano de administración judicial concentra el 84.6 % del total del presupuesto del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2026 [...] encontrarnos con un órgano administrativo de capacidades administrativas impresionantes, tanto que todavía no sabemos definir hacia dónde se van a enfocar estas facultades”.

En la misma línea, la ministra en retiro María Socorro López criticó los gastos operativos del nuevo órgano frente a las carencias en los tribunales: “Llegaron y no sé con qué análisis compran vehículos, compran una flotilla de 571 vehículos con un costo de 252 millones de pesos. Esto no emite sentencias de calidad para los ciudadanos”. Asimismo, señaló que en diversas ciudades los órganos jurisdiccionales operan sin insumos básicos ni aire acondicionado en condiciones extremas, y advirtió sobre el rezago acumulado: “Tienen 210 mil 459 expedientes con rezago. Esto es más del 62.70 % de los asuntos”.

Por otro lado, Ariadna Prieto, integrante de la organización Disentir, advirtió sobre los riesgos en la disciplina judicial y la ambigüedad normativa.

Durante las deliberaciones, diversos ponentes criticaron la falta de experiencia de quienes están al frente, los altos costos de la elección judicial y la falta de garantías de seguridad económica y estabilidad en el cargo. En este sentido, María Solange Maqueo señaló que la independencia judicial “no es una forma de privilegio”, sino un derecho de la ciudadanía.

En la mesa de discusión sobre los nuevos modelos de elección judicial, el ministro en retiro Javier Laynez externó una postura crítica sobre su implementación y la organización judicial: “¿Con qué reforma se corrige esto? mandándonos a capacitación obligatoria, pretendiendo que se capaciten. Entonces, ahora va a haber que cuidar también esta nueva iniciativa. Ya lo dijo la OEA a los países miembros, no sigan por ejemplo el de México.”

El primer aniversario del Observatorio de Justicia reafirmó la importancia de mantener un espacio plural y crítico de análisis frente a los retos del sistema judicial. En el evento también participaron Jean-Claude Tron Petit, magistrado y juez federal en retiro; Julia María del Carmen García González, directora nacional de la JUFED; el juez federal en retiro Rodrigo de la Peza López Figueroa; María Solange Maqueo, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle; y la ministra en retiro María Amparo Hernández Chong, entre otros juzgadores. Con la visión y experiencia de sus integrantes, el Observatorio da inicio a un nuevo año de trabajo enfocado en evaluar el rumbo de la justicia en México.