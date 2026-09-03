Sheinbaum destaca la gestión de Alonso Romero en la Agencia Nacional de Aduanas

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el trabajo de Alonso Romero al frente de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), luego de ser cuestionada en su conferencia de prensa sobre la presencia de funcionarios con antecedentes o señalamientos en el organismo.

La mandataria sostuvo que el titular de la ANAM ha logrado hacer más eficientes los procesos aduaneros e integrar nuevos filtros de selección de personal.

“Muy buen trabajo está haciendo, es un joven brillante, muy honesto, reconocido por todos los que tienen que ver con aduanas. Ha hecho un gran trabajo haciendo más eficientes las aduanas en poco tiempo y además fortaleciendo a la institución de la Agencia Nacional de Aduanas”, afirmó Sheinbaum.

Filtros y evaluaciones de confianza

La titular del Ejecutivo detalló que, como parte de su gestión, el director de la ANAM estableció la condición de realizar exámenes de confianza a todas las personas que ingresen a laborar a la institución.

Explicó que estas evaluaciones son aplicadas a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Bajo este esquema, señaló que cerca de mil jóvenes egresados de facultades universitarias con carreras afines se han incorporado al servicio de aduanas tras acreditar los filtros correspondientes.

Procedimientos ante irregularidades

Respecto a los señalamientos expuestos por la prensa sobre casos específicos dentro de la estructura aduanera, la presidenta indicó que se revisará la veracidad de la información planteada.

Añadió que en los casos donde se han detectado inconsistencias o faltas dentro del organismo, el propio titular de la ANAM ha procedido a la separación del cargo y a la presentación de denuncias ante las instancias administrativas e incluso penales.