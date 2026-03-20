Existe animadversión y desconfianza sobre el sector público y la vida política: Monreal

Existe animadversión y desconfianza sobre el sector público y la vida política, reconoció Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, al inaugurar un ejercicio más de parlamento juvenil.

Dirigiéndose a estudiantes de la Universidad Anáhuac que este viernes participaron en esta dinámica que semanalmente se realiza en San Lázaro, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) les dijo que “aunque ustedes no quieran, tienen que sustituirnos”.

Comentó el líder de la mayoría en la Cámara Baja que a él le gustaría que el relevo fuera protagonizado por “los más adecuados, los más honestos, los más capaces, mejores que nosotros, porque somos una generación de políticos que no ha sido fácil construir la narrativa de lo que estamos haciendo y hay escepticismo, hay dudas, incluso, desconfianza en el sector público”.

Expuso el diputado Monreal que mucha gente no quiere participar en el sector público porque tiene animadversión en contra de éste.

O no quieren ser políticos porque creen que no es una cosa decente o no creen que sea una carrera correcta en el servicio público, y todo esto es lo que yo estoy insistiendo en construir una narrativa distinta”, compartió el ex gobernador de Zacatecas.

Recordó que con el objetivo de entusiasmar a los jóvenes en la importancia de estas labores ahora poco apreciadas es que se realizan estos ejercicios de parlamento juvenil.

Les aconsejó el experimentado legislador que hablaran con pasión, que improvisaran, sin preocuparse de más de lo que dirán o de los nervios.

A veces lo más complicado es ser opositor. El que va a oponerse a una iniciativa que ustedes van a discutir tiene que inventar argumentos”, contó.

El jefe de la diputación morenista recomendó a los jóvenes que en el debate que habrán de protagonizar, respeten al adversario, porque sólo así se construyen los acuerdos.

No se avienten los zapatos, no se peleen, no se tiren ganchos al hígado, mejor debatan. Eso es lo del ejercicio que tenemos ahora: argumentar, expresar categóricamente de qué manera podemos vencer y convencer con argumentos, con argumentos, con tolerancia”, sugirió Monreal.

RLO