Ricardo Monreal confía en que PVEM y PT respalden el Plan B de reforma electoral federal

“Ellos son los que tienen la última decisión. Todos los legisladores son libres de ejercer su derecho como su conciencia se los dicte”, afirma el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Jucopo

• Atendiendo el derecho comparado, no es extraño que la persona titular del Ejecutivo sometida a revocación de mandato tenga voz; “el Grupo Parlamentario de Morena va a respaldar la iniciativa”, indica

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló tener confianza en que el PVEM y el PT respalden el “Plan B” de la reforma electoral presentado por la presidenta al Congreso de la Unión.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, afirmó: “Yo nunca me adelanto a la víspera, pero tengo confianza en que la expresión pública del domingo de los tres partidos se sostenga en el momento de la votación en el Senado de la República. Los tres dieron fe de que estarían juntos.

“Yo estuve como testigo y también el coordinador de la mayoría del Senado, y firmamos como testigos. Sin embargo, ellos son los que tienen la última decisión. Todos los legisladores son libres de ejercer su derecho como su conciencia se los dicte”.

Interrogado sobre si la presidenta puede o no hacer campaña en la revocación de mandato, Monreal Ávila aseveró que “hay algunas voces que se expresan y se manifiestan en desacuerdo con esta posibilidad.

“Anoche estaba revisando antecedentes históricos y derecho comparado en el mundo. Y en Suiza, en Estados Unidos, incluso en América Latina, esta institución de revocación de mandato existe.

“Y el hecho de que la persona titular del Ejecutivo sometida a la revocación tenga voz no es extraño. Yo lo quiero decir con todas sus letras para que no haya equivocación o duda: el Grupo Parlamentario de Morena va a respaldar la iniciativa, pero todavía no podemos hablar de ello, dado que está en el Senado de la República como Cámara de origen. Nosotros nos estamos preparando. Hice un documento al respecto”.

Añadió que “atendiendo el derecho comparado, hay precedentes que a nadie deben extrañar. En Estados Unidos, el propio presidente de la República hace campaña para sí.

“Y en algunos estados también se hace campaña en revocación de mandato por parte de la persona titular del órgano sometido a este proceso; es normal. Pero este debate lo están dando en el Senado ahora y voy a respetar lo que ahí se expresa”.

Cuestionado sobre la designación por parte de la Cámara de Diputados de personas consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), Monreal Ávila respondió que “hoy sale la convocatoria para elegir a los tres consejeros que concluyen en abril. Vamos a esperar, vamos a dar cinco días para que se registren y luego viene todo un proceso de evaluación, pruebas, exámenes y su elección. Vamos a estar a tiempo para renovar los órganos electorales”.

Acerca del proceso de Morena para elegir a la persona candidata a la gubernatura de Zacatecas, Monreal Ávila sostuvo que va a “respetar lo que haga el partido y, obviamente, hay muchas encuestas, pero no me pronuncio sobre ellas.

“A mi tierra solo me gusta ir en Semana Santa y en las vacaciones de Navidad, pero no me meto en política por respeto al propio partido en el estado y a las decisiones que ellos tomen; yo no me meto, ni tampoco la familia.

“No me meto, y lo saben muy bien mis hermanos y mi familia. Siempre que voy a Zacatecas voy en son de paz, me meto al rancho a escribir y ahí me quedo los tres o cuatro días que me gusta ir”.