PT reta a aspirantes de Nuevo León a demostrar que tienen las manos limpias

En la disputa por la postulación a la candidatura al gobierno de Nuevo León, el diputado del Partido del Trabajo, Jesús Elizondo Salazar, retó a los aspirantes a representar a la 4T a deslindarse de los personajes acusados de presuntos nexos con la delincuencia.

“Si Morena no quiere abrir los ojos ante el peligro de la infiltración o el silencio cómplice, desde el Partido del Trabajo les vamos a ayudar a abrirlos. No construimos esta lucha histórica para reproducir las viejas prácticas que combatimos”, argumentó en un pronunciamiento.

El legislador local y aspirante a la postulación en la entidad alertó que en la competencia por el cargo resulta necesario que la soberanía nacional sea defendida con la demostración de que se es ajeno a cualquier sospecha.

“Si no damos pasos claros y fijamos posturas contundentes hoy, le estaremos regalando la razón a la oposición y la gente nos cobrará la factura en las urnas. Nuevo León y México exigen liderazgos con autoridad moral probada, no figuras vulnerables a chantajes o pactos de impunidad”, planteó Elizondo Salazar.

Advirtió el también coordinador estatal de afiliación del PT que, en la actual situación de México, “la tibieza interna pone en riesgo la credibilidad del movimiento”.

Por lo anterior, Jesús Elizondo lanzó el reto a todos los perfiles que buscan, dijo, encabezar los cargos de la Cuarta Transformación en la elección de 2027:

“Hay que demostrar formalmente que no cuentan con investigaciones abiertas por narcotráfico o delincuencia organizada y fijar una postura frontal de deslinde ante quienes enfrentan acusaciones de esa índole”.

Argumentó el petista que “la 4T pertenece a millones de mexicanos honestos y trabajadores” y que “unas cuantas personas no tienen derecho a mancharlo”, en alusión a los morenistas que han sido señalados por investigaciones del Departamento de Justicia en Estados Unidos.

“El que nada debe, nada teme. Por eso, los reto a que desde ahorita demuestren con hechos que son dignos de pertenecer a la Cuarta Transformación”, planteó el legislador.

Expuso que “defender la soberanía y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum es no solapar a traidores al pueblo. De nada sirven los discursos huecos cuando hay complicidades; quien quiere pertenecer al movimiento de la transformación que lo demuestre con hechos y con las manos limpias. Quien tenga señalamientos, que deje el puesto y se deje investigar”.

Alertó el petista que su partido “no fungirá como comparsa de inercias partidistas ni tolerará la simulación” dentro de la coalición conformada por Morena, PT y PVEM.