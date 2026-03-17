Entregarán Becas para el Bienestar a más de 12 millones de estudiantes

Más de 12.8 millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior recibirán en abril los recursos de las Becas para el Bienestar, con una inversión total de 33 mil 949 millones 881 mil 300 pesos, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, los recursos serán distribuidos a 12 millones 825 mil 128 beneficiarios en todo el país.

En el nivel básico, 8 millones 216 mil 801 estudiantes recibirán la Beca Universal Rita Cetina correspondiente al bimestre marzo-abril, con una inversión de 13 mil 116 millones 983 mil 100 pesos. Cada familia obtendrá mil 900 pesos, más 700 pesos adicionales por cada estudiante inscrito en secundaria.

Para educación media superior, 4 millones 182 mil 525 alumnos de la Beca Benito Juárez recibirán el pago de dos bimestres —enero-febrero y marzo-abril— por un total de 3 mil 800 pesos por estudiante, lo que representa una inversión de 15 mil 893 millones 595 mil pesos.

En educación superior, 425 mil 802 jóvenes beneficiarios de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán 11 mil 600 pesos, correspondientes a dos bimestres, con una inversión de 4 mil 939 millones 303 mil 200 pesos.

Adicionalmente, 41 mil 887 estudiantes universitarios en Michoacán recibirán la Beca Gertrudis Bocanegra de apoyo al transporte, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con una inversión de 79 millones 585 mil 300 pesos.

La SEP recordó que el registro para la Beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes de primaria para apoyo en uniformes y útiles escolares, permanecerá abierto hasta el 19 de marzo.

RLO