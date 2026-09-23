Enrique Inzunza anticipa voto contra mexicanos de doble nacionalidad

El senador Enrique Inzunza, acusado de narcotráfico por el gobierno de Donald Trump, anticipo su voto a favor en comisiones del Senado de la minuta enviada por la Cámara de Diputados para impedir que mexicanos con doble nacionalidad puedan ser candidatos a la Presidencia de la República o gubernaturas.

La minuta, que dictaminarán las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que una persona mexicana deberá renunciar a otra nacionalidad a fin de poder ser votado en las urnas.

El legislador, expulsado de la bancada de Morena y sobre quien pesa una orden de captura y solicitud de extradición por parte de Washington, aseguró seguir fielmente los pasos del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, y otros próceres nacionales.

“Apoyaremos sin reserva alguna y votaremos a favor de la iniciativa que busca afianzar el principio basilar de la soberanía nacional, cuya defensa ha sido enarbolada por las y los heroicos mexicanos a lo largo de nuestra historia, desde Hidalgo y Morelos, los próceres de la Reforma, con Juárez al frente, Carranza, Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador”, indicó.

El voto del senador Enrique Inzunza, operador político del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, será decisivo para que una vez que el dictamen, que restringe los derechos políticos de los mexicanos con doble nacionalidad, suba al pleno pueda contar con los votos suficientes para lograr su aprobación con mayoría calificada de al menos 86 votos.