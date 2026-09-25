En Michoacán la presidenta Sheinbaum anuncia inversión de más de 50 mil millones de pesos en programas del Bienestar

Ante la amenaza del crimen organizado, la Presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que las y los jóvenes deben ser “abrazados por el Gobierno y sus familias.

“Los jóvenes no tienen nada que hacer cerca de un grupo delincuencial, tienen que estar abrazados por el Gobierno y sus familias en la escuela, por eso estamos haciendo más escuelas en Michoacán”, expresó.

Desde Morelia, Michoacán, la Jefa del Ejecutivo informó que su gobierno destinó más de 50 mil millones de pesos a la entidad en obras del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, así como en los Programas para el Bienestar que benefician a un millón 682 mil 500 michoacanas y michoacanos con una inversión de 37 mil 376 mdp.

“Son más de 50 mil millones de pesos destinados a Michoacán. No hay nada más importante que la patria. Los mexicanos, digo yo, tenemos cuatro amores al menos: uno, el amor a la familia, somos solidarios con la familia; dos, el amor al prójimo, siempre ayudamos al vecino, al amigo, al que lo necesita; (tres) el amor a la naturaleza, que viene del amor a la madre tierra de los pueblos indígenas; y el otro, el amor a la patria.

Y aquí en Michoacán se ama a la patria”*, informó. La titular del Ejecutivo dio a conocer que en Michoacán 606 mil 788 personas reciben la Pensión para Adultos Mayores, 58 mil 879 la Pensión para Personas con Discapacidad, 23 mil 984 el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 128 mil 204 la beca Benito Juárez para preparatoria, 78 mil 183 reciben Producción para el Bienestar.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, destacó la modernización de las autopistas Pátzcuaro-Uruapan, Zitácuaro-Maravatío, Uruapan-Nueva Italia, Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, la construcción de la Autopista Uruapan-Zamora, el ramal de acceso a Uruapan, 54 nuevos caminos artesanales, la conservación de la Red Federal de Carreteras, la recuperación del Lago de Pátzcuaro con tres nuevas plantas de tratamiento.

En su intervención, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, así como las becas para estudiantes que convirtieron a la entidad en la primera de todo el país en tener apoyos económicos desde la primaria hasta la universidad con las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra.