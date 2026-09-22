Monreal confirma respaldo de Morena a reforma sobre doble nacionalidad

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que este martes y miércoles se realizarán sesiones para avanzar en la agenda legislativa.

En entrevista con medios de comunicación en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Monreal señaló que uno de los asuntos centrales será la reforma constitucional en materia de doble nacionalidad, cuyo dictamen se encuentra en el Pleno.

El legislador explicó que este martes se llevarán a cabo dos sesiones: una solemne con motivo del Día Nacional del Charro y posteriormente una sesión ordinaria en la que se discutirá y, en su caso, se aprobará la reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Reproducir El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados señaló que el Pleno tendrá dos sesiones este martes para avanzar en la agenda legislativa.

La iniciativa plantea establecer el requisito de nacionalidad mexicana única para quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El proyecto contempla modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

Monreal confirmó que Morena respaldará la propuesta presidencial y sostuvo que, desde la perspectiva de su bancada, la reforma busca fortalecer la soberanía y la mexicanidad en cargos de elección popular como la Presidencia de la República y las gubernaturas.

“En Morena hemos decidido respaldarla, apoyar esta iniciativa de la presidenta, porque son propósitos loables y porque afirman la soberanía y la mexicanidad en puestos relevantes de elección popular”, expresó.

La propuesta fue presentada por el Ejecutivo federal el 1 de septiembre y aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales el 8 de septiembre; posteriormente fue presentada ante el Pleno para su discusión.

Monreal añadió que las sesiones de estos dos días tendrán como objetivo avanzar en los asuntos pendientes de la agenda legislativa.

Reforma sobre doble nacionalidad llega al Pleno

La iniciativa presidencial establece que quienes busquen ocupar la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana. En caso de tener otra nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

El debate de la reforma está previsto para este martes 22 de septiembre en la Cámara de Diputados.