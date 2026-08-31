Tras 125 días ausente, Inzunza regresa al Senado y se declara inocente

Después de 125 días, el senador sinaloense Enrique Inzunza regresó al Senado de la República y se dijo “inocente” y con la conciencia tranquila, pese a la acusación del gobierno de Estados Unidos en su contra, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

– ¿Es inocente, senador?

–Claro.

– ¿Es inocente, senadort?

–Sí.

–¿Se queda como independiente?

–En 15 minutos, en el Patio del Federalismo, se los explico.

Ante la insistencia de los reporteros, aseguró que dará una conferencia de prensa para responder a todas las preguntas.

Inzunza se dirigió a sus oficinas del cuarto piso del Hemicilo y a las 17:00 horas estará en la sesión de elección de Higinio Martínez como presidente del Senado.