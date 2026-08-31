Tras 125 días ausente, Inzunza regresa al Senado y se declara inocente
El sinaloense reapareció en la sede del Senado de la República, donde afirmó tener la "conciencia tranquila" frente a los señalamientos del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa
Después de 125 días, el senador sinaloense Enrique Inzunza regresó al Senado de la República y se dijo “inocente” y con la conciencia tranquila, pese a la acusación del gobierno de Estados Unidos en su contra, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
– ¿Es inocente, senador?
–Claro.
– ¿Es inocente, senadort?
–Sí.
–¿Se queda como independiente?
–En 15 minutos, en el Patio del Federalismo, se los explico.
Ante la insistencia de los reporteros, aseguró que dará una conferencia de prensa para responder a todas las preguntas.
Inzunza se dirigió a sus oficinas del cuarto piso del Hemicilo y a las 17:00 horas estará en la sesión de elección de Higinio Martínez como presidente del Senado.