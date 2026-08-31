Alcaldía Miguel Hidalgo despliega 12 cuadrillas para la segunda fase del programa Antibaches MH

Con el fin de atender las afectaciones viales causadas por la temporada de lluvias, la alcaldía Miguel Hidalgo dio inicio a la segunda fase del programa Antibaches MH. Encabezado por el alcalde Mauricio Tabe desde la colonia Ampliación Daniel Garza, el operativo contempla la movilización de personal administrativo hacia labores en campo para agilizar las reparaciones en las calles de la demarcación.

“Aquí no existen pretextos, existen soluciones, por eso lanzamos el programa Antibaches 2026, segunda etapa. Ahora serán 12 equipos de trabajo que van a atender 300 baches. Actualmente tenemos 415 folios en el CESAC, es decir, baches que tenemos reportados, pero no nos quedamos solamente con esa tarea; tenemos que ir por los baches nuevos que surjan”, afirmó Tabe durante el arranque del despliegue.

El plan de trabajo se suma a los proyectos de infraestructura que ejecuta la alcaldía este año, los cuales contemplan la repavimentación de más de 50 calles y la rehabilitación de los tramos más críticos en otras 70 vialidades. Esta segunda etapa busca dar continuidad a los resultados de julio, cuando se repararon más de 1,300 baches, superando la meta prevista de 600.

Para optimizar los tiempos de respuesta de las cuadrillas, la demarcación exhortó a los habitantes a levantar sus reportes adjuntando la ubicación exacta y referencias del lugar afectado.