Diputados aprueban veto a la doble nacionalidad para aspirantes a la Presidencia y gubernaturas

Con el respaldo de 344 votos de los diputados de Morena, PVEM y PT se aprobó establecer en la Constitución el veto a las candidaturas presidenciales y a gobiernos estatales de quienes tengan doble nacionalidad, a fin de garantizar, argumentaron, la defensa de la soberanía del país frente al riesgo de injerencia extranjera.

Los 116 legisladores de la oposición votaron en contra, centrando la discusión en señalar que la principal violación que el país afronta ahora a su independencia es la protección desde el poder al crimen organizado.

Se concretó así la aprobación del dictamen en lo general. Hubo un voto en abstención. Se desarrolla ahora la discusión en lo particular.

Los representantes del oficialismo citaron el caso de otras naciones, donde es un requisito indispensable la renuncia a la doble nacionalidad, cuando se aspira a representar los intereses de un país. Y recordaron que esto no sucedió con el expresidente Vicente Fox, que también tenía la española, y los exgobernadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Silvano Aureoles.

El diputado Sergio Gil de MC reviró que Jaime Bonilla fue gobernador de Baja California aun cuando tiene, además, la nacionalidad estadounidense, y dijo que es la misma situación del exmandatario de Chihuahua por el PAN y actual senador de Morena, Javier Corral.

La diputada Claudia Salas de MC lamentó que la reforma tenga dedicatoria personal y pretenda, dijo, inhibir una eventual candidatura presidencial de Ricardo Salinas Pliego.

LAS RAZONES DE LA REFORMA

La reforma entraría en vigor hasta 2028.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy Rangel (Morena), rechazó que el cambio perjudique a los mexicanos que cuentan en Estados Unidos o en otras naciones con una nacionalidad adicional, pues la restricción solo aplicará cuando se aspire a competir por la titularidad del Poder Ejecutivo Federal y estatales.

Explicó el también exgobernador de Michoacán que la reforma establece el requisito de la renuncia, por lo que “no se podrá adquirir, no se podrá invocar o hacer valer alguna otra nacionalidad. Es aquí el meollo de subrayar la defensa de nuestra soberanía nacional”.

El dictamen modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Mexicana.

Godoy Rangel enfatizó que, sin embargo, la reforma no incluye ajustes al artículo 32 que protege los derechos políticos de los migrantes. “Que quede claro para las y los connacionales que radican en el extranjero: esta reforma no representa una afectación a su derecho de poseer una doble nacionalidad”.

Por el Partido del Trabajo, la diputada Yordana Garay respaldó la reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, explicando que la definición de una sola nacionalidad resulta relevante porque “no se puede jurar lealtad a dos banderas, no se puede jurar lealtad a dos patrias”.

Por el PVEM, el diputado Ricardo Astudillo sostuvo que la precisión resultaba pertinente. “Queremos seguir construyendo un país soberano, dueño de su propio destino y que no haya nada ni nadie por encima del interés nacional”.

QUÉ BANDERAS DEFIENDEN

En representación del PAN, el diputado Germán Martínez recriminó: “Soberanía es un buen vivir a los mexicanos hoy, hoy, hoy. El Chapo, El Mencho, García Luna, Inzunza no tienen doble nacionalidad”.

Dirigiéndose a la bancada de Morena, el panista dijo que “defender a Rocha Moya es escupir a la bandera, a la soberanía y a nuestros soldados que veneran la bandera tricolor. Ustedes ondean la de la Familia Michoacana, la de las cuatro letras del Cártel Jalisco Nueva Generación, la de Los Zetas, esa es la bandera que protegen”.

Señaló el diputado Martínez que “esta reforma es una redada contra los derechos plenos de los mexicanos migrantes que tienen papeles”.

Por MC, la diputada Iraís Reyes alegó: “Un solo pasaporte mexicano tampoco garantiza honestidad, patriotismo ni lealtad (…) Ahí está Rubén Rocha. Para ellos sí hay defensa, cautela y presunción de inocencia, pero al mexicano que nació con otra nacionalidad, a ese sí lo ponemos bajo lupa desde la Constitución”.

Por el PRI, el diputado César Domínguez alegó que “la lealtad se demuestra protegiendo la Constitución que ustedes se pasan por el arco del triunfo; se demuestra enfrentando a quienes están lastimando a las y a los mexicanos, enfrentando al crimen organizado, del cual ustedes son socios y son cómplices en este país. Y si no, veamos a Rocha Moya, veamos a Américo Villarreal”.