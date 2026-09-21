Alistan freno en Diputados a la doble nacionalidad para Ejecutivos 

El bloque oficialista en la Cámara de Diputados, integrado por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, alista sus 364 votos en el pleno para aprobar la reforma que quita la doble nacionalidad a quienes deseen ser presidentes de la República, gobernadores o jefes de Gobierno en la Ciudad de México y la mantiene para quienes aspiren a ser presidentes municipales, regidores, diputados federales, estatales y senadores de la República.

Para ser presidente de la República o gobernar una entidad federativa en México, se requeriría “ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo o hija de padre o madre mexicanos; no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley, y haber residido en el país al menos durante veinte años.

Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana. Quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática.

La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de esta Constitución”, dice el dictamen de la iniciativa presidencial que busca garantizar la lealdad exclusiva a la nación mexicana por parte de los gobernantes; quien trasgreda las nuevas disposiciones será destituido de sus funciones.

El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, programado para aprobarse en el pleno este martes, pone como referencia de este tipo de decisiones a países como Venezuela y República Dominicana.

“El derecho comparado confirma que esta clase de condiciones no es ajena a los sistemas constitucionales contemporáneos.

“Países como República Dominicana y Venezuela reconocen la doble nacionalidad y, simultáneamente, establecen requisitos especiales relacionados con la renuncia o la inexistencia de otra nacionalidad para acceder a determinados cargos de alta responsabilidad. La propuesta adapta este tipo de garantía al sistema federal mexicano y la circunscribe a las personas que encabecen los Poderes Ejecutivos federal y locales”, dice el dictamen.

Dedinirán la ruta

Añade que “para garantizar su adecuada instrumentación, la legislación secundaria deberá definir los documentos idóneos para acreditar la pérdida efectiva de la nacionalidad extranjera, así como las reglas de traducción, apostilla, legalización y verificación de autenticidad, entre otros elementos que se consideren viables.

“La intervención técnica de la Secretaría de Relaciones Exteriores podría contribuir a la comprobación de que la renuncia produjo efectos definitivos conforme al ordenamiento extranjero, evitando que una solicitud pendiente o una simple manifestación de voluntad se considere suficiente”, explica.

Hasta el momento, la Cámara de Diputados no registra disidencias en el bloque oficialista, pero de acuerdo con información consultada con diputados morenistas hay algunos integrantes que buscan que el retiro de la doble ciudadanía se concrete una vez que la persona haya ganado una elección y no desde el momento en que se inscriben como candidatos a los puestos de elección popular.