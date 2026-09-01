Suman más de 37 millones de vacunas aplicadas contra sarampión

Para enfrentar el brote de sarampión que afecta a México desde febrero del año pasado, la Secretaría de Salud aplicó 37 millones 613 mil 843 vacunas contra esta enfermedad viral.

De acuerdo al Segundo Informe de Gobierno, del total, 25 millones 268 mil 982 dosis se pusieron de noviembre de 2025 al 30 de junio de 2026.

Vacuna contra influenza supera metas

Con respecto a la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026 en la presente administración se registraron diversos avances en las metas de cobertura nacional.

En lo que respecta al combate y prevención de la influenza estacional, se logró inmunizar a 35 millones 514 mil 953 personas, con lo cual, se superó el 100% de la meta.

Para la misma temporada, 9 millones 989 mil 499 dosis fueron aplicadas contra covid-19, lo que fue equivalente al 91.6% de la meta sectorial.

En lo que respecta a la vacuna contra el neumococo en personas adultas de 60 años y más, los biológicos aplicados sumaron 3 millones 213 mil 583; es decir, el 76.3% de la meta nacional, precisó el documento.

Por otra parte, dentro de la Campaña Nacional de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) 2025, se logró un avance del 85.7 % de la meta nacional sectorial, gracias a la aplicación de un millón 930 mil 037 dosis.

Cabe señalar que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir del 25 de abril de este año, se incorporó de forma prioritaria a mujeres embarazadas en la vacunación contra el Virus Respiratorio Sincicial (VSR).

Dicha inmunización se está brindando entre las semanas 32 y 36 de gestación.

México suman más de 19 mil casos de Sarampión

México cerró agosto de 2026 con un total de 19 mil 403 casos acumulados de sarampión y 46 fallecimientos. Este recuento oficial, con corte al 31 de agosto, agrupa la totalidad de los contagios y decesos registrados desde que se oficializó el brote de esta enfermedad viral en el país durante febrero de 2025.

El ritmo de transmisión se ha acelerado drásticamente durante este último año: tan solo en 2026 se han confirmado 12 mil 789 pacientes, representando la gran mayoría del total histórico del brote.

Estados con mayor número de contagios

El virus tiene presencia activa en las 32 entidades federativas y se ha distribuido en 512 municipios. Jalisco y la capital del país son los actuales epicentros de la infección.

Jalisco, con 6 mil 756

Ciudad de México, con mil 032

Chiapas, 872

Durango, 635

Sonora, 394

Muertes por sarampión

Desde febrero de 2025 a la fecha, la letalidad del virus ha cobrado la vida de 46 personas. Las muertes se concentran en 11 estados, siendo el norte del país la zona más vulnerada por las complicaciones del padecimiento.

Chihuahua, con 21 muertes

Zacatecas, con 6 muertes

Jalisco, con 5 muertes

Ciudad de México, con 4 muertes

Durango, con 4 muertes

Sonora, Michoacán, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero, Sinaloa, con una muerte

El último reporte de las autoridades sanitarias indica que las personas no vacunadas o con esquemas incompletos son las más afectadas. El impacto de la enfermedad se ha concentrado en tres grupos poblacionales específicos:

Primer lugar: Menores de 1 a 4 años de edad.

Segundo lugar: Menores de 5 a 9 años de edad.

Tercer lugar: Adultos jóvenes de 25 a 29 años.

Ante estas cifras, la dependencia federal de salud hizo un llamado urgente a la población para completar sus esquemas de vacunación. La inmunización contra el sarampión es completamente gratuita en todo el país y, en este momento, se dirige de forma prioritaria a:

Niñas y niños de 6 meses a 12 años que no cuenten con ninguna dosis previa o requieran un refuerzo.

Personas de 13 a 49 años sin antecedentes de vacunación o que presenten esquemas incompletos.