“Morena no puede pecar de arrogancia”: Monreal advierte riesgo tras amago del Verde en Chihuahua

Al reconocer que la definición del PVEM en favor de Cruz Pérez Cuéllar “sí mueve el tablero político en Chihuahua”, el diputado Ricardo Monreal alertó que su partido no puede pecar de arrogancia prescindiendo de ese aliado en las futuras elecciones a gobernador.

“El Verde debió esperar, el Verde debe esperar, pero en todo caso es una decisión de ellos. Yo no me meto a la política del Verde, tengo respeto por Jorge Emilio, que es el líder natural del Verde y por Karen Castrejón, que es la presidenta formal del Partido Verde, pero ellos seguramente lo decidieron así y no tengo una opinión negativa a su estrategia política electoral, pero, evidentemente, sí mueve el tablero político en Chihuahua”, expuso el líder de la mayoría en la Cámara Baja.

Interrogado sobre la definición del PVEM en favor del alcalde con licencia de Ciudad Juárez (originalmente citado como Benito Juárez), el jefe de la diputación oficialista recordó que existe una mesa de diálogo permanente entre las dirigencias de su partido y sus dos aliados.

“Estos episodios son como accidentes en el camino, no son el camino y creo que se pueden aclarar, pero Morena no puede pecar de arrogancia, de decir ‘no los necesito, voy solo y solo voy a ganar’. Yo recomendaría que dialoguen y que no se impongan, per se, posiciones políticas inamovibles”, planteó Monreal.

Ante el veto implícito del PVEM a la senadora Andrea Chávez en la contienda interna de Morena por la candidatura, el PT pidió: “No hagamos el juego al PAN”.

Fue la diputada Lilia Aguilar Gil, dirigente petista en Chihuahua, quien fijó postura sobre las declaraciones de Arturo Escobar, en torno a condicionar la alianza en el estado al respaldo del presidente con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

“Ante los escenarios de definición que se aproximan en la entidad, se extiende un firme llamado a la cohesión y a la altura de miras, rechazando categóricamente cualquier intento de condicionamiento que busque fracturar internamente este movimiento”, expuso la legisladora.

"Tenemos la calidad moral para afirmar que la vía legítima para definir las coordinaciones y candidaturas de nuestro movimiento es, y debe ser, la encuesta. Este método asegura que la voz de la ciudadanía sea la que guíe las decisiones, libre de presiones externas", aseguró Aguilar Gil.