Con reforma electoral, Senado pasará de 128 a 96 senadores como ocurría en la década de 1990

El gobierno federal presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, en la cual se buscará reducir el número de senadores de 128, que son actualmente a 96, eliminando los plurinominales, como ocurría a mediados de la década de 1990.

Antes de la reforma de 1996, el Senado se integraba por 3 senadores por cada estado y el entonces Distrito Federal; se elegían a 64 de mayoría relativa, es decir 2 por cada entidad; y 32 de primera minoría, uno por cada jurisdicción estatal.

Los dos senadores de mayoría relativa corresponden al partido o coalición que queda en primer lugar en cada estado, llevándose los 2 escaños, y el senador de primera minoría es para el partido o coalición que queda como segunda fuerza política en cada entidad.

En la reforma de 1996 se modificó el artículo 56 de la Constitución para elevar el número a 128 senadores, añadiendo 32 senadores plurinominales, esquema que solo aplicaba para la Cámara de Diputados.

La integración completa de 128 integrantes de la Cámara de Senadores se alcanzó plenamente a partir de la LVII Legislatura, desde el año 1997 hasta hoy, es decir 64 de mayoría relativa; 32 de primera minoría y 32 plurinominales.

Cabe señalar que todavía en las elecciones de 1988, se elegían solo 64 senadores, es decir solo 2 por cada estado, lo que otorgaba al Senado un esquema prácticamente monolítico con abrumadora presencia del partido mayoritario, que en ese tiempo era el PRI.

Excélsior hizo un ejercicio respecto a la integración de la actual Cámara de Senadores, y descontando los 32 plurinominales, se mantiene prácticamente la misma representatividad de legisladores por partido.

De sus 67 senadores actuales, Morena cuenta con 14 plurinominales; el PAN, de 21 tiene 6; el PVEM, de 14, posee 3; el PRI, de 13, tiene 4; el PT, de 6 cuenta con 1; y MC de 6, tiene 4 de la lista de representación proporcional.

En la composición actual del Senado con 128 senadores, Morena tiene el 52.34 por ciento de los escaños; el PAN, el 16.41; el PVEM, 10.93; el PRI, 10.16 por ciento; el PT, 4.68; y MC, 4.68.

Si la 66 legislatura del Senado, hoy en funciones, se hubiera elegido con base en la propuesta de reforma constitucional en materia electoral presentada este miércoles en Palacio Nacional, la cual elimina los senadores plurinominales, la composición en porcentajes para cada partido sería de la siguiente forma:

- Morena, 55.21 por ciento.

- PAN 15.65 por ciento.

- PVEM, 11.46 por ciento.

- PRI, 9.37 por ciento.

- PT, 5.21 por ciento.

- MC 2.08 por ciento.

