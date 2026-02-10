Vienen 10 días decisivos para la reforma electoral: Monreal

Al contar de la reunión que este lunes sostuvieron los líderes parlamentarios de Morena con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el coordinador de los diputados, Ricardo Monreal, definió que los próximos 10 días serán clave en la negociación de la reforma electoral que, dijo, se encuentra en un momento importante.

Reiteró su confianza en que el número representantes plurinominales en la Cámara Baja seguiría siendo de 200 y en que no habrá ruptura entre su partido y los aliados del PVEM y PT.

Adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que el proyecto contendría penalización por el uso de dinero ilegal en las campañas y por lo tanto una mayor fiscalización de éstas.

Si hay sanciones para todos aquellos que invierten o deciden aceptar recursos ilícitos siendo candidatos, hay sanciones y se va a reforzar para que puedan incluso tener posibilidades de cancelación de las candidaturas aun cuando se ganen. El dinero ilícito hay que castigarlo, y esa es parte de lo que se está trabajando. Yo no quiero adelantar vísperas porque están platicando los tres partidos”, comentó.

Relató que, según lo conversado en Palacio Nacional el día 9, la reforma contendría modificaciones para que la consulta popular pueda realizarse a nivel estatal y municipal, así como para bajar el costo de las elecciones, de los órganos electorales y de los partidos políticos y asociaciones.

Sin embargo, el coordinador de la diputación de Morena advirtió que se tiene como plazo este mes para el envió la propuesta de reforma y previó que las conversaciones en mesa de negociaciones en la Secretaría de Gobernación continuarán hasta el martes próximo.

“Estimo que tenemos como límite el mes de febrero para recibir ya, una de las dos cámaras, la iniciativa concreta y empezar la discusión. No nos da más tiempo, si pasa febrero; los tiempos ya están muy ajustados y no va a ser posible sacar la reforma constitucional y legal con una discusión amplia como son nuestros deseos”, advirtió el diputado Monreal.

“Los próximos diez días son fundamentales para que pueda presentarse la iniciativa y que tiene que ver con distintos temas; desde la integración de la Cámara de Diputados e incluso la integración del Senado en la composición y en la probable supresión de la lista nacional del Senado, hasta las fórmulas que se buscan, manteniendo la misma integración, pero con una fórmula de votación directa que vincule más a los ciudadanos electores con el electo, en este caso, el representante popular”, enumeró.

Insistió en que la reforma no podrá concretarse sin el consenso de las tres fuerzas parlamentarias afines al gobierno. Definió que se trata de una lógica matemática más que política. Y consideró legítima la defensa que los aliados de Morena hacen de sus respectivas agendas en la mesa de negociaciones.

“El PT y el Partido Verde hacen su trabajo. El PT y el Partido Verde tienen asientos en el Congreso, el PT y el Verde tienen sus propios estatutos, son aliados, pero también están cumpliendo un propósito de sus propios documentos básicos. Entonces, sin uno de ellos, no logramos la mayoría calificada”, reconoció.

Detalló que en la reunión de este lunes se revisaron “las prioridades que tiene la presidenta de la República en materia de modificaciones a la Constitución y a la ley. La reforma está en un momento importante. Para mí, esta reforma electoral que se está ya acercando a los grupos parlamentarios para una redacción está en la etapa, diría yo, clave de elaboración de la iniciativa con la redacción pertinente”.

JCS