Semana laboral de 40 horas no es para ganar menos: STPS

Ante la aprobación de la semana laboral de 40 horas de manera gradual de 2026 a 2030, aprobada por el Senado, el secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, afirmó que dicha adecuación a la ley “no es para ganar menos, ni trabajar más”.

“La propuesta que impulsa nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, tiene un objetivo clarísimo, menos agotamiento, más tiempo de vida y no afectar a las personas trabajadoras”, comentó.

Destacó que con la enmienda legal que ahora será discutida en la Cámara de Diputados se beneficiarán cerca de 64 por ciento de las personas que laboran más de 41 horas.

En un mensaje videograbado, transmitido en sus redes sociales, el funcionario subrayó que la reforma “establece con claridad” y a nivel constitucional que la semana laboral será de 40 horas, esto es ocho horas menos de lo que actualmente señala el marco legal vigente.

Expuso que se mantiene también que la jornada diaria será de máximo ocho horas, es decir, “si trabajas ocho horas diarias por consecuencia, tu jornada semanal sería de cinco días también”, aseguró.

Sobre los días de descanso, puntualizó que con la nueva adecuación legal se garantiza que cuando menos un trabajador deberá descansar un día a la semana.

El titular de la STPS afirmó que además se establece que la reducción en las horas de trabajo a la semana será gradual como ha ocurrido en otros países donde se ha reducido la jornada laboral.

Según la minuta enviada por el Senado a la Cámara de Diputados, en 2026 la jornada laboral seguirá en 48 horas; para 2027 serán 46 horas, en el 2028, 44 horas, de 42 en 2029 y para 2030 regirá la semana de 40 horas, a fin de que las empresas se vayan adecuando a los cambios.

“Esto es así en prácticamente todos los países donde ya han avanzado en esta materia. En Francia, en Canadá, en Italia, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, entre otros países”, destacó.

El funcionario federal dijo que esta reforma “no es una política aislada, va acompañada de grandes logros en materia laboral” como la recuperación del salario mínimo que ha sacado a la pobreza a más de 6 millones de personas en el país.