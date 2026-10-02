Encabeza Gobernador Durazo acciones de recuperación de comunidades y carreteras tras paso de “Polo”

Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, propone seguir con el seguimiento a las acciones de atención y recuperación en los municipios que resultaron afectados por las lluvias generadas por el huracán “Polo”.

Autoridades del estado realizan recorridos de evaluación y atención directa en las ubicaciones y comunidades que registraron mayores afectaciones, esto con la finalidad de identificar necesidades y acelerar la entrega de apoyos.

Además, en coordinación con la Junta de Caminos del Estado de Sonora y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se realiza la evaluación de daños y recuperación de tramos en carreteras federales y estatales.

Elementos de la secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Guardia Nacional, y mediante la aplicación Plan DN-III-E se movilizaron a las comunidades de Bacabachi y Jirocobampo, en Novojoa, para brindar apoyo a la población afectada.

Dichas acciones forman parte de la organización realizada por el Comité de Operación de Emergencia (COE) para concentrar la coordinación institucional durante las etapas de auxilio y recuperación.