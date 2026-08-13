“Los Felipes” marcan distancia de Mónica Soto y paralizan las sesiones presenciales

Protagonistas de al menos cuatro sismos en el interior de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que provocaron la salida de varias presidencias, los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata se distanciaron de su aliada, la magistrada Mónica Soto, al negarse a apoyarla en su afán de que Carlos Mata llegue al máximo órgano electoral.

De acuerdo con información obtenida dentro del TEPJF, la ruptura entre los tres magistrados es una de las causantes de que la Sala Superior no sesione de manera presencial en los últimos días.

El antecedente del desplante

La mañana del 4 de diciembre de 2023, el entonces presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, presentó su informe anual de actividades ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezado en ese momento por la ministra Norma Piña.

Su mensaje, sin embargo, quedó opacado por un hecho inédito: a la cita solo acudió la magistrada Janine Otálora. Los magistrados Felipe Fuentes, Felipe de la Mata y Mónica Soto jamás llegaron; prefirieron irse a desayunar juntos a un restaurante en San Ángel y difundir en redes sociales una fotografía del encuentro mientras su compañero rendía su informe.

Aquel plantón marcó el inicio de una serie de desencuentros públicos y privados que derivaron en la renuncia anticipada de Reyes Rodríguez a la presidencia el 11 de diciembre de ese mismo año.

Control interno y decisiones clave

“Los Felipes”, como se les conoce dentro del órgano jurisdiccional a Fuentes y De la Mata, impulsaron a Mónica Soto para asumir la presidencia de la Sala Superior. Ese bloque de tres votos se convirtió en un aliado constante de las iniciativas oficialistas, con decisiones polémicas que otorgaron la sobrerrepresentación parlamentaria a Morena para consolidar sus reformas constitucionales.

No era la primera vez que articulaban la destitución de una dirigencia: previamente habían hecho lo propio con las presidencias de José Luis Vargas y de la propia Janine Otálora.

Nueva correlación de fuerzas

A pesar de la llegada de nuevos integrantes a la Sala Superior, el poder del trío se mantuvo influyente e incluso llegó a presionar la gestión de Gilberto Bátiz García, quien ha sorteado los embates gracias a su interlocución directa con la Presidencia de la República.

Sin embargo, el reciente alejamiento de "Los Felipes" respecto a Mónica Soto modifica el escenario interno: la correlación de fuerzas opera hoy a través de cuatro individualidades —Gilberto Bátiz, Claudia Valle, Reyes Rodríguez y Mónica Soto—, mientras que Felipe Fuentes y Felipe de la Mata prevalecen como la única dupla consolidada.