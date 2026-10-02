México participa en la 31ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA

En la 31ª reunión e Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, México se mantuvo firme en su posición pacifista sobre Nicaragua, en particular a las referencias que vinculan la situación política y de derechos humanos con riesgos a amenazas para la seguridad hemisférica.

La posición de México se fundamenta en los principios establecidos en el artículo 89, fracción X, de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

A su vez, México considera que la promoción y protección de los derechos humanos y la defensa de los principios democráticos en el hemisferio deben desarrollarse de manera compatible con el respeto a la soberanía.

Por su parte, el Embajador Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la OEA, expresó importante una distinción entre los instrumentos de protección y promoción y aquellos que puedan constituir autenticas amenazas a la paz y seguridad internacionales.

México reitera su plena disposición para participar constructivamente en cualquier esfuerzo que contribuya a fortalecer los canales de diálogo e interlocución y favorecer soluciones pacíficas y diplomáticas.