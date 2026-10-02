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México participa en la 31ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA

México continuará promoviendo el dialogo y la protección integral de los derechos humanos.

Por: Estrella Martinez

Alejandro Encinas reafirma el compromiso permanente de México con los principios constitucionales que rigen su política exterior.
Alejandro Encinas reafirma el compromiso permanente de México con los principios constitucionales que rigen su política exterior.X: @A_Encinas_R

En la 31ª reunión e Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, México se mantuvo firme en su posición pacifista sobre Nicaragua, en particular a las referencias que vinculan la situación política y de derechos humanos con riesgos a amenazas para la seguridad hemisférica.

La posición de México se fundamenta en los principios establecidos en el artículo 89, fracción X, de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

A su vez, México considera que la promoción y protección de los derechos humanos y la defensa de los principios democráticos en el hemisferio deben desarrollarse de manera compatible con el respeto a la soberanía.

Por su parte, el Embajador Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la OEA, expresó importante una distinción entre los instrumentos de protección y promoción y aquellos que puedan constituir autenticas amenazas a la paz y seguridad internacionales.

México reitera su plena disposición para participar constructivamente en cualquier esfuerzo que contribuya a fortalecer los canales de diálogo e interlocución y favorecer soluciones pacíficas y diplomáticas.

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