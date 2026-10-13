Diputados aprueban Ley Federal de Derechos entre reclamos y conato de bronca

Entre advertencias de la oposición de que, pese al discurso oficial de no crear nuevos impuestos, los ajustes a cuotas y servicios encarecerán la entrada de turistas extranjeros, el uso de playas y diversos trámites gubernamentales, en la Cámara de Diputados se aprobó en lo general y lo particular la Ley Federal de Derechos.

El dictamen fue avalado en lo general y en lo particular con 339 votos a favor, 113 en contra, y dos abstenciones, en medio de cuestionamientos por el costo de visitar destinos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, así como por el destino de los recursos recaudados.

“El dictamen que hoy discutimos exige distinguir entre recaudar y cobrar de manera justificada”, sostuvo el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano.

Al presentar el dictamen al Pleno, el diputado morenista destacó que la reforma, propuesta por el Ejecutivo Federal, incorpora la reducción del aumento previsto para el derecho de visitantes extranjeros, de 35 a 17.8 por ciento, y la reclasificación de zonas costeras para actualizar las cuotas por el uso de la zona federal marítimo-terrestre.

Además de la exención del pago los domingos para visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que ingresen a determinadas áreas naturales protegidas con museos, monumentos o zonas arqueológicas, destacó.

“No se trata de una actualización indiscriminada de cuotas”, remachó el diputado por Oaxaca.

“Ustedes hacen más caro visitar a México”, reprochó el coordinador del PAN, Elías Lixa, al presentar una moción suspensiva, en la que acusó al oficialismo de “ignorar el deterioro de la seguridad y las necesidades del sector turismo, mientras incrementa los cobros a visitantes nacionales y extranjeros”.

El panista sostuvo que el Derecho de No Residente (DNR), que pagan los turistas al ingresar al país, ha registrado aumentos acumulados y cuestionó que, aunque se redujo el incremento propuesto para 2027, la cuota continuará al alza.

De acuerdo con Lixa, el cobro por la visa aumentará 66 por ciento y el de visitante de larga duración, 153 por ciento. Advirtió que el aeropuerto de Cancún recibió 3.2 por ciento menos visitantes extranjeros, por lo que consideró contradictorio encarecer los servicios turísticos.

También acusó al gobierno de no destinar recursos suficientes al combate al sargazo en Quintana Roo, pese a la recaudación asociada con el turismo.

“Nos cobran bastante bien los supuestos servicios que da el gobierno, pero no destinan un solo peso para quitar el sargazo”, afirmó.

“A palo dado, ni Dios lo quita”, advirtió el también panista Guillermo al anticipar que las modificaciones terminarán reflejándose en el bolsillo de los contribuyentes.

La morenista Dolores Padierna reclamó al PRI y PAN “su doble cara”, dijo, al señalar que, durante décadas “se impusieron impuestos, sin beneficio para el pueblo”.

“Ahora la derecha negacionista viene a decir que al pueblo se le aumentan las cuotas de derechos, cuando son solo algunos determinados sectores y empresarios los que pagarán estos incrementos”, afirmó.