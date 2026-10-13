Alcaldes y legisladores presentan iniciativa para fortalecer las finanzas de los municipios

Junto con diputados federales, los alcaldes de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Daniel Carrillo, presentaron ante los Congresos de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para incrementar, a partir de 2027, las participaciones federales.

Por su parte, Daniel Carrillo señaló que la desaceleración económica representa una perdida de seis mil millones de pesos para estados y municipios.

“Hoy estamos a tiempo de reconfigurar, a casi 50 años del Pacto Fiscal, proponemos una modificación al artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que se distribuya el 22 por ciento de la recaudación federal participable por concepto de las participaciones federales, precisó.

El alcalde de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, afirmó que la Federación ha mantenido una política de desmantelamiento y pauperización de la vida municipal, mediante la eliminación de fondos y recortes a los recursos federales, lo que afecta los servicios públicos y la atención que brindan los gobiernos a la ciudadanía.

“Nosotros no queremos un gobierno municipal rico, queremos un gobierno municipal digno, para darle dignidad a las personas y esa es nuestra apuesta. Nuestra apuesta no es el dinero, son los instrumentos para servir, y lo que ha hecho el gobierno federal en los últimos años es reducir, confiscar y llevarse el dinero que no les pertenece, por eso esto viene primero como un reclamo a la Federación y también como un llamado de atención a los diputados del oficialismo, para saber de qué lado se van a poner”, advirtió.

Mauricio Tabe, alcalde de la alcaldía Miguel Hidalgo Especial

La diputada Kenia López Rabadán destacó que acompañarán esta propuesta. También, reclamó a la Federación garantizar la autonomía municipal en materia de impuesto predial.

“Hoy, desde esta Cámara de Diputados decimos: todo México debe evitar que la Federación se robe el impuesto predial que le pertenece a los municipios con esta reforma federal que está discutiendo el Congreso y por cierto también, con esta consulta Pública que se está realizando aquí en la Zona Metropolitana del país, los afectados con esos dos grandes abusos van a ser los mexicanos. No al predialazo, no al abuso del poder desde la Federación en contra de los ciudadanos”.

Especial

Para finalizar, el diputado Federico Döring afirmó que México necesita un nuevo federalismo, por lo que consideró fundamental reformar la Ley de Coordinación Fiscal para garantizar una distribución más equitativa de los recursos.