Marco Bonilla califica de “preso político” al exfiscal César Jáuregui

Marco Bonilla, aspirante a la gubernatura de Chihuahua por el PAN, afirmó que el exfiscal César Gustavo Jáuregui Moreno es un “preso político del gobierno federal”.

El coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en la entidad argumentó que la imputación por el delito de traición a la patria que enfrenta no se configura conforme a lo establecido en el Código Penal Federal.

Durante una conferencia encabezada junto a la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez —en la que se presentó a Marcelo Torres como nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional—, Bonilla cuestionó el proceso contra el exfuncionario.

“Hoy me preguntan, ¿César Jáuregui es preso político del gobierno federal? Sí es preso político”, aseguró.

Bonilla criticó que, inmediatamente después de que Jáuregui Moreno obtuviera su libertad condicional por parte de un juez de Chihuahua, autoridades federales ejecutaran una nueva orden de captura en su contra.

“Lo que nosotros vimos públicamente es que una vez que César Jáuregui había obtenido la libertad condicional y estaba saliendo de las instalaciones del Poder Judicial de Chihuahua, se le obsequió la orden de aprehensión por parte de una autoridad federal de un delito que no se configura”, señaló.

Sostuvo que los hechos atribuidos al exfiscal no encuadran en los supuestos de la legislación penal federal, por lo que calificó el proceso como excesivo.

“No hay manera de configurar traición a la patria. El cargo de traición a la patria, yo lo dije con mucha claridad, es desproporcionado, no se justifica”, subrayó.

Bonilla destacó que el Consejo Estatal del PAN aprobó por unanimidad la difusión de un desplegado en defensa de los derechos fundamentales de César Jáuregui, documento que será suscrito por los consejeros estatales y dirigido al gobierno federal.

Explicó que el pronunciamiento del blanquiazul se sustenta en tres exigencias: que sea el tribunal de la causa quien lo juzgue, el estricto respeto al debido proceso y la garantía de presunción de inocencia para el exfiscal, quien continúa recluido en el penal federal del Altiplano.