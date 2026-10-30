Defensa de César Jáuregui apela vinculación por traición a la patria

La defensa de César Gustavo Jáuregui Moreno apeló la vinculación a proceso que le fue dictada al exfiscal de Chihuahua el pasado 25 de octubre por el delito de traición a la patria.

El recurso busca revocar la resolución emitida por el juez penal con sede en el penal de Almoloya de Juárez y ordenar la remisión inmediata de la causa penal 408/2026 a las instancias jurisdiccionales de Chihuahua.

El escrito, promovido por el defensor José Ramón Flores Flores, cuestiona la competencia territorial fijada en el penal federal del Altiplano.

De acuerdo con el documento, el artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los jueces federales competentes son aquellos del lugar donde se suscitaron los hechos.

Cuestionan encuadre delito de traición a la patria

En el fondo del asunto, la defensa rechaza la configuración del tipo penal de traición a la patria previsto en el artículo 123, fracción I, del Código Penal Federal.

La imputación federal deriva de un operativo interinstitucional desplegado entre el 16 y el 19 de abril de 2026 en las inmediaciones del Ejido El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, el cual culminó con la localización y aseguramiento de un laboratorio clandestino con capacidad para producir dos toneladas de fentanilo.

Frente al señalamiento ministerial sobre la intervención de cuatro personas de origen extranjero —dos de ellas presuntamente adscritas a la embajada de Estados Unidos—, puntualiza que los extranjeros no sustituyeron las decisiones de los órganos constitucionales del Estado ni asumieron el mando operativo, el cual permaneció bajo la conducción de la Agencia Estatal de Investigación.

Asimismo, el documento expone que el entonces fiscal únicamente solicitó apoyo de seguridad perimetral a la comandancia de la 42/a Zona Militar de Hidalgo del Parral mediante los canales institucionales, por lo cual no puede concluirse que Jáuregui supiera de la presencia de los estadounidenses en la zona o que haya consentido una invasión a la soberanía territorial.

Señalamientos de parcialidad judicial

El recurso legal también acusa una actuación parcial por parte del juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes. La defensa subraya que el juzgador subsanó y perfeccionó los vacíos argumentativos de la fiscalía durante la audiencia inicial.

Por esto, la defensa solicitó al Tribunal de Apelación admitir el trámite y fijar una audiencia de aclaración de alegatos, a fin de desvirtuar la vinculación a proceso y restituir las garantías del imputado.