Celebra Sheinbaum reinicio de exportación de azúcar a EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que se reanudarán las exportaciones de azúcar mexicana hacia Estados Unidos, luego de cuatro años de reducción en la cuota de importación, una medida que, dijo, beneficiará de manera directa a alrededor de 500 mil familias que dependen de la industria azucarera.

“Es un trabajo integral que estamos haciendo con Estados Unidos y la muy muy buena noticia para todos los que forman parte, imagínense, 500 mil familias, más los empleos directos que se generan, de que se recupera la cuota de exportación del azúcar mexicana”, dijo durante su conferencia matutina este lunes.

Explicó que desde 2022 la cuota de importación de azúcar mexicana hacia Estados Unidos disminuyó de manera importante, lo que redujo las exportaciones y provocó un excedente de producción en el mercado nacional.

Está falta de salida para parte de la producción ocasionó una caída en los precios que recibían los productores de caña e ingenios azucareros, afectando a los integrantes de la cadena productiva, aseveró, agregando que desde el año pasado su administración sostuvo reuniones con representantes del sector, desde organizaciones de productores de caña hasta industriales, para abordar la situación y plantear la recuperación del mercado estadounidense.

Sheinbaum Pardo también recordó que recientemente el Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó el aumento en la cuota de importación de azúcar mexicana, lo que permitirá incrementar nuevamente las exportaciones hacia ese país.

Añadió que, de manera paralela, el Gobierno de México trabaja con productores e industriales para mejorar la productividad del sector cañero, incrementar la rentabilidad del cultivo y ampliar las alternativas de aprovechamiento de la caña, como la producción de otros derivados.

Asimismo, señaló que se analizan mecanismos para reducir el uso de fructosa importada en la industria de bebidas y favorecer un mayor consumo de azúcar producida en México, además de explorar con Estados Unidos proyectos relacionados con el uso de etanol.

La presidenta reiteró que la recuperación de la cuota de exportación representa un beneficio para las aproximadamente 500 mil familias que dependen de la cadena productiva del azúcar en el país.